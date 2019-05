Ivan Štefanec (KDH), ktorý chcel svoje miesto europoslanca obhájiť tiež, mieni, že proeurópske sily ako celok zvíťazili nad stranou Smer-SD aj extrémistami.

Bratislava 26. mája (TASR) – Slovenskí europoslanci sa poďakovali voličom za účasť na sobotných (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na sociálnej sieti. V ich statusoch sa objavujú názory, že Európska únia (EÚ) má svoje opodstatnenie a budúcnosť.



Europoslanec Branislav Škripek (Kresťanská únia) do EP kandidoval opätovne. "Pociťujem pokoru, vďačnosť a rešpekt. Ďakujem všetkým našim voličom za prejavenú dôveru. Čakám ešte na oficiálne výsledky. Som však presvedčený, že projekt Kresťanskej únie má budúcnosť," komentoval.



Podľa Józsefa Nagya (Most-Híd), ktorý sa tiež znova uchádzal o miesto europoslanca, v týchto voľbách "evidentne nerozhodovali témy EÚ". Svojim voličom však rovnako ďakuje.



Ivan Štefanec (KDH), ktorý chcel svoje miesto europoslanca obhájiť tiež, mieni, že proeurópske sily ako celok zvíťazili nad stranou Smer-SD aj extrémistami. "KDH už po tretí raz po sebe uspelo, a to je výborný základ pred najdôležitejšími voľbami, ktoré nás čakajú na budúci rok. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do našej kampane. Tento úspech patrí hlavne vám," reagoval na neoficiálne výsledky eurovolieb.



Opätovne kandidujúci poslanec EP Pál Csáky (SMK) taktiež poďakoval za všetky hlasy, ktoré ho podporili.



Europoslanec Richard Sulík (SaS) sa rozhodol znova nekandidovať, no je vďačný za hlasy pre iných kandidátov zo SaS. "Naším cieľom boli dva mandáty, ten sme dokázali splniť vďaka našim skalným voličom. Napriek zvýšeniu počtu mandátov z jedného na dva o úspechu nehovoríme. Makáme však ďalej, výzva je rovno pred nami," uviedol.