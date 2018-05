Slovenskí hasiči uspeli na medzinárodnej súťaži v Rakúsku

Na súťaži sa zúčastnilo celkom 78 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Česka, Maďarska a Anglicka.

Bratislava 20. mája (TASR) – Víťazom 15. ročníka medzinárodnej súťaže profesionálnych a dobrovoľných hasičov Najzdatnejší hasič Rakúska TFA Austria v rakúskom Siegendorfe sa v kategórii 40 až 45-ročných mužov stal Slovák Adrián Ficík zo Závodného hasičského útvaru U.S. Steel Košice. Navyše, v celkovej klasifikácii jednotlivcov obsadil tretie miesto a v súťaži družstiev spolu Vlastimilom Tomovičom z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave, Petrom Wojatschekom z Krajského riaditeľstva (KR) HaZZ v Trnave a Milošom Mačasom z KR HaZZ v Žiline skončili druhí za víťazným Rakúskom. TASR o tom informoval Juraj Kopúnek z TFA Team Slovakia.



Podľa jeho slov sa darilo aj ďalším slovenským zástupcom. "V kategórii 40 - 45-ročných mužov obsadil druhé miesto dobrovoľný hasič Jozef Zsigo z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Zlaté Klasy. Miloš Mačas obsadil druhú priečku v kategórii mužov od 18 do 30 rokov, hneď za ním, na treťom mieste, skončil dobrovoľný hasič Peter Kloc z DHZ Technickej univerzity vo Zvolene," spresnil Kopúnek.



Hasiči museli okrem iného podľa neho v štyroch disciplínach nasledujúcich po sebe s maximálne 8-minútovou prestávkou na oddych zdolať 11-podlažnú budovu výbehom a zostupom, rozvinúť pogumovanú hadicu pod tlakom vody v dĺžke 40 metrov a vodným prúdom zasiahnuť terč či posúvať päťkilogramovým kladivom bremeno v tzv. hammer boxe. Potom prenášali 80-kilogramovú figurínu ako záťaž, simulovali záchranu osoby na vzdialenosť 100 metrov a liezli pomocou lana na trojmetrovú bariéru, z ktorej museli zoskočiť dolu do matraca.



Na súťaži sa zúčastnilo celkom 78 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Česka, Maďarska a Anglicka. Prítomní boli aj členovia organizačného výboru Svetových hier hasičov, ktoré budú 10. – 17. septembra 2018 v Južnej Kórei.