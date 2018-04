Slovenskí Maďari sú podľa Matoviča lojálni voči Slovensku

Šéf KDH Alojz Hlina mal svojho času o lojálnosti predstaviteľov SMK pochybnosti. Je však ochotný hľadať prieniky.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Občania maďarskej národnosti sú lojálni voči Slovensku a túžia po tom, aby sa im na Slovensku žilo dobre. Vyhlásil to predseda OĽaNO Igor Matovič po stretnutí s partnermi zo SaS, KDH a SMK. Šéf KDH Alojz Hlina mal svojho času o lojálnosti predstaviteľov SMK pochybnosti. Je však ochotný hľadať prieniky.



„Slovensko je od Oravskej Polhory po Komárno a my sme slovenskí politici, ktorí robia slovenskú politiku pre ľudí žijúcich na Slovensku. Pokiaľ sa na tomto zhodneme, potom nie je problém hľadať prieniky," povedal Hlina po rokovaní s partnermi za okrúhlym stolom.



Matovič je o lojálnosti občanov maďarskej národnosti voči Slovensku presvedčený. Aj oni chcú, aby na južnom Slovensku boli funkčné nemocnice, dobré školy a aby nemuseli odchádzať od rodín za prácou inam.



„Vážime si týchto ľudí, sme vlastenci a preto nám záleží na tom, aby sa ľudia bez ohľadu na národnosť cítili na Slovensku dobre. Preto sme podali pomocnú a partnerskú ruku SMK," doplnil s tým, že na Slovensku sa majú dobre cítiť všetci ľudia bez ohľadu na národnosť. S Mostom-Híd Matovič spolupracovať nechce.



SaS, OĽaNO (obe parlamentné), KDH a SMK (obe mimoparlamentné) sa v piatok stretli za okrúhlym stolom. Chcú ľuďom ukázať, že vedia spolupracovať. Naznačili, že štvorlístok by mohol byť základom budúcej vládnej koalície. Sú presvedčení, že vedia vytvoriť alternatívu voči súčasnej vláde.