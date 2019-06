Slovenskí módni tvorcovia prinesú štýl na inauguráciu prezidentky

Výsledok práce kolektívu tvorcov uvidí verejnosť v sobotu 15. júna.

Bratislava 6. júna (TASR) - Priekopnícky z viacerých dôvodov - taký atribút dostal inauguračný ceremoniál 2019. Prvýkrát na Slovensku zasadne do prezidentského kresla žena. Na ceremónii sa stretne s ďalšou ženou, s odchádzajúcou prvou dámou.



"Vďaka tejto koncentrácii najdôležitejších dám a ich vôli prezentovať sa v lokálnej tvorbe uvidíme prehliadku toho najlepšieho slovenského módneho dizajnu. A takto je zaručené, že celý svet spozná slovenské talenty v priamom prenose. Slovensko sa tak popýši kvalitou domácich dizajnérov a vyšle signál o význame kreatívneho priemyslu," deklarujú ľudia zodpovední za módne outfity, v ktorých sa predvedú Zuzana Čaputová a Martina Kisková. "Modely od našich návrhárov nehovoria len o odporúčaných módnych trendoch. Rozhodnutie oboch dám obliecť si šaty a doplnky navrhnuté a vyrobené u nás jasne podporuje domácu ekonomiku, zamestnanosť a imidž Slovenska," dodávajú.



Dana Kleinert, riaditeľka Slovak Fashion Council (SFC), hovorí, že prezentácia slovenskej tvorby patrí na významné štátne podujatia, k politikom či k známym osobnostiam: "Je to ľahko viditeľný spôsob, ako ukázať, čoho sme doma schopní, a budovať tak slovenské sebavedomie a najmä ekonomický rast."



Aktuálny odevný koncept SFC nadväzuje na inauguráciu prezidenta Andreja Kisku v roku 2014 aj na volebné noci Čaputovej. O vzhľad dám sa už vtedy starali slovenskí profesionáli. "S ohľadom na skúsenosti s podobnými udalosťami a poznatky o aktéroch na našej módnej scéne, oslovilo SFC na tento projekt návrhárku Janu Kuzmovú a stylistku Barboru Yurkovič. Obe autorky spolu so SFC vytvorili koncept pre Martinu Kiskovú a vybrali ďalších dizajnérov a značky, ktoré do vizáže pani Kiskovej zakomponujú," dodala za autorov aktuálneho odevného konceptu Zuzana Bobiková, programová manažérka SFC.



Yurkovič hovorí, že styling pre prvú dámu Slovenska je pre ňu úžasná príležitosť, vďaka ktorej môže priblížiť širokej verejnosti lokálnych tvorcov. "Ich kvalita už dávno prevyšuje tú, ktorú dostať v bežných reťazcoch. Výber každého dizajnéra bol pre mňa dôležitý a premyslený krok. Sú to ľudia, ktorí sa svojmu poctivému remeslu venujú roky," dodáva stylistka a ďalej približuje koncept: "Tvorcov kabeliek Verbua Atelier som sa rozhodla osloviť znova, keďže spolupráca na inaugurácii prezidenta Andreja Kisku bola veľmi vydarená. Ďalším krokom bola konzultácia strihu šiat a farby. Doplnky k dennému variantu šiat zhotoví šperkárka Hany Kašičková a na večer použijeme šperk od Mariána Hornyaka. Účes pani Kiskovej dozdobí fascinátor z dielne Alate hat & millinery Kataríny Žgančíkovej."



Výsledok práce kolektívu tvorcov uvidí verejnosť v sobotu 15. júna. Martina Kisková sa objaví v dennej a večernej verzii šiat. Modely majú byť inšpiratívne pre najbližšiu sezónu spoločenských podujatí. "Samozrejme, odporúčame oslovovať našich dizajnérov a objavovať možnosti, ktoré ponúkajú naši slovenskí návrhári a dizajnéri. Do šatníka získate obľúbený kvalitný kúsok s príbehom a pripojíte sa k hrdým podporovateľom slovenských talentov," radí Bobiková.