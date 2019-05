Slovenskí policajti budú od mája do konca júla pomáhať v Česku

Na obdobie letných mesiacov budú do Česka vysielaní policajti krajských riaditeľstiev z Nitry, Banskej Bystrice a Prešova.

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenskí policajti idú aj v tomto roku pomáhať do Česka. Pilotný projekt sa vlani osvedčil, preto český policajný prezident opätovne požiadal slovenskú políciu o pokračovanie takejto spolupráce aj tento rok počas mesiacov máj, jún a júl. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.



Na obdobie letných mesiacov budú do Česka vysielaní policajti krajských riaditeľstiev z Nitry, Banskej Bystrice a Prešova. "Striedať sa budú v mesačných rotáciách po dvoch. Vo štvrtok odišli do oblasti Mladoboleslavska policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre z oddelenia železničnej polície Policajného zboru Nové Zámky," poznamenala Baloghová.



V prípade potreby môžu slovenskí občania slovenských policajtov v spoločných hliadkach kontaktovať telefonicky na čísle +421 908 723 525 alebo mailom na hliadky.cz@minv.sk.



Pilotný výkon spoločných hliadok bol realizovaný v septembri a v novembri 2018 v priemyselnej oblasti na Mladoboleslavsku. Policajti poskytovali asistenciu pri plnení základných úkonov polície v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou, dopravou a pobytom cudzincov slovenskej národnosti. Pomáhali pri kontrolách totožnosti cudzincov, pri kontrole prepravovaných vecí, pri riešení priestupkov a trestných činov páchaných cudzincami. Taktiež poskytli súčinnosť pri kontrolách ubytovní, a tiež poskytovaní potrebných informácií. Pomáhali predchádzať trestným činom a priestupkom v pôsobnosti Krajského riaditeľstva polície Stredočeského kraja. "Slovenskí policajti nemali žiadne výkonné právomoci a službu vykonávali bez zbrane. Tento rok to bude obdobne," uzavrela Baloghová.