Slovenskí reumatici v Piešťanoch bojovali pohybom proti chorobe

Bratislava 13. októbra (TASR) – Reumatici z celého Slovenska sa v sobotu stretli v Piešťanoch, aby pohybovou aktivitou - nordic-walkingom spoločne oslávili Svetový deň reumatizmu (12.10). Projektom Pohnime sa s reumou! chceli poukázať na to, že proti ochoreniu sa dá bojovať aj spoločne a s úsmevom. Podujatie organizovala Liga proti reumatizmu na Slovensku.



Predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková vysvetlila, že pacienti s reumou majú život o niečo ťažší. "Preto ich chceme povzbudiť a dať im nádej, ale ich aj edukovať v rámci prevencie a tiež ich rozpohybovať," uviedla pre TASR. V rámci Svetového dňa reumatizmu liga každý rok pripravuje okrem série odborných prednášok, aj jednu takúto pohybovú aktivitu.



"Tento projekt chystáme celý rok. Aby sme vedeli, či má aj úspech, tak rátame kroky, ktoré naši jednotlivci či skupiny nachodia. Minulý rok bolo našou métou prejsť milión krokov pre reumatikov. V minulosti sa vravelo, že takýto pacient by sa mal šetriť, ale nie je to celkom tak," vysvetlila Dobšovičová Černáková.



Podľa jej slov je zdravý pohyb pre pacienta s reumatickým ochorením prospešný v tom, že zvyšuje potenciu sebestačnosti rovnako ako kvalitu života. To, že pacient patrí do nejakej organizácie, ktorá ho podporuje, je podľa Dobšovičovej Černákovej pre jednotlivca veľmi prospešné.



Prezidentka Slovenskej asociácie Nordic-Walkingu Lucia Okoličányová pre TASR vysvetlila, že takáto mierna aeróbna pohybová aktivita je výborná pre reumatikov preto, lebo si môžu prispôsobiť prostredie či terén a pomáha im aj skupina.



"Reumatici pri nordic- walkingu nesedia doma, rozhýbu sa. Paličky ich telo držia v správnom aktívnom postoji a balanse. Nemusia sa preto obávať, že spadnú. Paličky im pomáhajú aj odľahčiť telo, preto sa nemusia báť ani pacienti vyššej váhovej kategórie," uviedla Okoličányová.



Pohybové aktivity sú pre ľudí s reumatickým ochorením veľmi prospešné a pomáhajú im udržiavať zdravú fyzickú kondíciu.



"Nordic-walking prináša zdravotné benefity, pretože pri tomto type chôdze sa zapája až 90 percent svalov v tele. Takáto pohybová aktivita prináša priaznivý vplyv na kĺby a kosti, zlepšuje aeróbnu vytrvalosť, výkon, toleranciu záťaže, čo vedie k zlepšeniu kvality života," vysvetlila.



Stretnutie prišla podporiť aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová. "Ako platforma chceme chodiť medzi pacientske organizácie. Chceme nasať a pochopiť ich potreby a požiadavky. Chceme vedieť, ako im my môžeme byť ešte viac nápomocní. Našou úlohou je podporovať pacientov v oblasti líderstva, liekovej politiky, legislatívy, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a financovania," uviedla. Skonštatovala, že na pacientoch s reumatickými ochoreniami videla obrovskú snahu diskutovať o tom, čo ich trápi.



Na podujatie v Piešťanoch prišli aj členovia zo 17 organizačných jednotiek Ligy proti reumatizmu, z 15 miestnych pobočiek a z dvoch klubov. Okrem nich prišli podporiť reumatikov aj viacerí členovia z nordic-walkingových klubov.