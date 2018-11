Slovenskí stredoškoláci po prvý raz získali zlaté ceny DofE

Študentov ocenia prezident SR Andrej Kiska a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Programovanie prediktívnych ekonomických modelov, tvorba dokumentárnych filmov či štúdium cudzích jazykov. Aj to boli mimoškolské aktivity desiatich slovenských stredoškolákov, ktorých dnes v Bratislave ocenia zlatou Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE) na historicky prvej zlatej ceremónii na Slovensku. Študentov ocenia prezident SR Andrej Kiska a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. TASR o tom za organizátorov informovala Simona Lučkaničová.



Program DofE podľa organizátorov ponúka personalizovaný, komplexný a pravidelný rozvoj mladých ľudí. Vďaka systematickej práci na svojich cieľoch sa zlepšujú v časovom manažmente, pestujú si sebavedomie, vytrvalosť a cieľavedomosť, pomáhajú druhým, učia sa práci v tíme na dobrodružných expedíciách. Program má bronzovú, striebornú a zlatú úroveň a trvá minimálne šesť mesiacov.



„Zlatí absolventi na splnení svojich cieľov pracovali priemerne a pravidelne skoro dva roky, čo je v preklade 34 pracovných dní," priblížila Lučkaničová s tým, že zlaté ceny získali študenti z troch bratislavských škôl - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, 1. Súkromné gymnázium a The British International School.



Jedným z nich je maturant Tobiáš Winczer, ktorý sa začal v rámci DofE venovať programovaniu. Vytvoril prediktívny model na predpoveď tržieb internetových obchodov, spotreby energie či benzínu. "Program DofE osobne vnímam ako celoživotnú lekciu pravidelnosti. Zistil som, že človek si vie na veci zvyknúť. Vie sa cez ne 'prekusnúť', a tak dosiahnuť všetko, čo si na začiatku zaumienil," povedal.



Ako informovala Lučkaničová, okrem zlatých cien na podujatí ocenia aj vyše 117 absolventov striebornej úrovne DofE z celého Slovenska. Za tri roky fungovania programu na Slovensku sa doň zapojilo vyše 3000 mladých, viac ako 700 učiteľov a pracovníkov s mládežou a rozšíril sa do 163 škôl a centier. Je tak najrýchlejšie rastúcim programom v Európe a celosvetovo patrí do prvej trojky.