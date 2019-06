Slovenskí sudcovia sa považujú podľa prieskumu za nezávislých

Na stupnici od jeden do 10 by ohodnotili svoju nezávislosť na 9,1.

Bratislava 7. júna (TASR) – Slovenskí sudcovia sa považujú za nezávislých. Na stupnici od jeden do 10 by ohodnotili svoju nezávislosť na 9,1. Informovala o tom predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková, pričom sa odvolávala na výsledky prieskumu robeného v 25 krajinách Európskej únie medzi 11.400 sudcami.



Tí odpovedali na otázky o sudcovskej nezávislosti, schopnosti odolávať tlaku a na to, či sa cítia byť rešpektovaní spoločnosťou, ale aj inými zložkami štátnej moci. Slovensko sa zaradilo medzi sedem krajín, v ktorých sa zúčastnilo viac ako 40 percent sudcov, čím si v účasti polepšilo o 100 percent oproti predchádzajúcim rokom.



„Slovensko zaznamenalo veľký nárast pre celkovú nezávislosť ako aj pre osobnú nezávislosť sudcov, keď v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme sa dostali pri vnímaní osobnej nezávislosti sudcov až na hodnotenie 9,1; pričom 10 bodov bolo maximum,“ povedala Praženková.



Na otázku TASR ako vníma kontrast medzi vnímaním sudcov samotných a verejnosti odpovedala, že verejnosť môžu ovplyvniť informácie, ktoré sa zverejňujú v médiách. "Sú to odpočuté informácie a nie tie priamo zažité," podotkla.