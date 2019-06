Slovenskí záchranári majú už druhé zlato zo súťaže posádok

Tím bol v zložení kombinovanej posádky Slovákov a Kanaďanov. Za Slovákov sa zúčastnil tím Nemocnice svätého Michala v zložení lekárky Eriky Jamrichovej a vodiča Romana Šinkoviča.

Bratislava 2. júna (TASR) - Vo svetovej súťaži záchranárskych posádok získal slovensko-kanadský tím druhýkrát zlatú medailu. V Koutech nad Desnou na Šumpersku súťažilo takmer 80 záchranárskych tímov z 15 krajín a troch kontinentov. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.



Tím bol v zložení kombinovanej posádky Slovákov a Kanaďanov. Za Slovákov sa zúčastnil tím Nemocnice svätého Michala v zložení lekárky Eriky Jamrichovej a vodiča Romana Šinkoviča. Kanadskú časť tímu tvorili záchranári Shawn May, Ryan Cloutier a Adrien Bezairová zo záchrannej služby Windsor-Essex EMS.



Podľa Lazarova mali súťažiaci na programe sedem denných a dve nočné odborné úlohy z urgentnej medicíny. Pri všetkých zákrokoch postupovali ako pri skutočných udalostiach, a preto si pre nich organizátori pripravili scenáre prevzaté zo skutočnosti.



„Poradiť si museli so zranenými osobami pri útoku žiarlivého manžela, so schizofrenikom, ktorý sekerou ohrozoval vlastnú rodinu, či s dieťaťom otráveným jedom na potkany a podobne,“ spresnil Lazarov.



S týmto cieľom boli súčasťou súťaže aj herci, ktorí vytvárali realistickú atmosféru s množstvom kriku a krvou, popri ktorých museli záchranári pracovať.