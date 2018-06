Slovensko bude mať opäť v Chorvátsku svojich strážcov zákona

Slovenskí policajti budú aj tento rok pôsobiť v Splitsko-dalmatínskej a v Primorsko-goranskej župe.

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenskí policajti budú aj počas tohtoročného leta dohliadať na poriadok a bezpečnosť dovolenkárov v Chorvátsku. Pobyt v tejto krajine však prináša zmeny, ktoré sa týkajú aj Slovákov, TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Osem slovenských policajtov bude hliadkovať v Chorvátsku od 1. júla do 3. septembra.



Novinkou sú tzv. chladné zbrane. Baloghová upozornila, že nosenie napríklad kaserov, loveckých nožov, bejzbalových palíc či obuškov po novom podlieha ohlasovacej povinnosti. "Je nevyhnutné, aby turisti držbu takejto zbrane ohlásili službukonajúcemu policajtovi hraničnej kontroly. Pokiaľ sa tak nestane a zbraň bude nájdená, a to aj pri kontrole vozidla vo vnútrozemí, hrozí priestupcovi zadržanie, konanie pred priestupkovým súdom, zhabanie zbrane a peňažná pokuta, resp. trest odňatia slobody," priblížila.



Slovenskí policajti budú aj tento rok pôsobiť v Splitsko-dalmatínskej a v Primorsko-goranskej župe. Nachádzať sa budú v rekreačných oblastiach Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska. V prípade núdze alebo pomoci budú k dispozícii na telefónnom čísle +385 99 7201 001. Ďalšie oblasti sú Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Mošćenička Draga. Zastihnúť ich možno na telefónnom čísle +385 99 7201 002.



"Po dohode môžu byť slovenskí policajti vyslaní na výkon služby aj do iných oblastí podľa vývoja aktuálnej situácie v dovolenkových destináciách," vysvetlila Baloghová. Vyslaní policajti sa budú starať o bezpečnosť slovenských turistov dovolenkujúcich v Chorvátsku a poskytnú im pomoc a asistenciu počas pobytu a tranzitu cez chorvátske územie. Taktiež budú v spolupráci s chorvátskou políciou dohliadať na slovenských občanov.