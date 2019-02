Slovensko by mal navštíviť šéf americkej diplomacie M. Pompeo

Od roku 2005, keď sa konal summit prezidenta USA Georgea Busha a šéfa Kremľa Vladimira Putina, Slovensko nenavštívil taký vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády.

Bratislava 1. februára (TASR) – Slovensko by mal vo februári navštíviť americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Informuje o tom denník Pravda na svojom webe.



Od roku 2005, keď sa konal summit prezidenta USA Georgea Busha a šéfa Kremľa Vladimira Putina, Slovensko nenavštívil taký vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády. Pompeov príchod ešte podľa Pravdy Washington a Bratislava oficiálne nepotvrdili. "V diplomatických kruhoch sa však o ňom hovorí ako o hotovej veci," uvádza sa na webe denníka.



Okrem Pompea 7. februára príde do Bratislavy nemecká kancelárka Angela Merkelová. Zúčastní sa na summite s krajinami Vyšehradskej štvorky, ktorej Slovensko predsedá. Znamená to teda, že v Bratislave budú šéfovia vlád Česka, Maďarska a Poľska. Koncom februára do Košíc zavítajú prezidenti Bukureštskej deviatky (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko), ktorá sa stretne s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.