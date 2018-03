BUĎTE PRIPRAVENÍ: Zima ešte nepovedala posledné slovo

Nočné mrazy však nepoľavia, spočiatku budú dokonca ešte výraznejšie, v dolinách a kotlinách ojedinele pod -15 stupňov Celzia.

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenskom prechádza v stredu nevýrazný studený front, za ktorým opäť prenikne nová dávka studeného arktického vzduchu. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Situácia by však už nemala byť taká nepriaznivá ako koncom minulého a začiatkom tohto týždňa.



"Front už teraz prináša najmä na sever a východ Slovenska miestami slabé sneženie, veľa zrážok však neprinesie," priblížil meteorológ Miroslav Šinger na stránke SHMÚ na sociálnej sieti. Podľa neho sa i napriek ďalšiemu vpádu arktického vzduchu postupne presadí vplyv tlakovej výše. "Cez deň teda už bude teplejšie, v najteplejších oblastiach cez víkend, najmä v sobotu (24.3.), okolo 10 stupňov Celzia," predpovedá.



Nočné mrazy však nepoľavia, spočiatku budú dokonca ešte výraznejšie, v dolinách a kotlinách ojedinele pod -15 stupňov Celzia, upozornil meteorológ. V ďalších dňoch sa budú mrazy zmierňovať, no v tomto týždni s nimi treba každý deň počítať na väčšine územia. "Spočiatku ešte v lokalitách so snehom môžu komplikovať situáciu snehové jazyky, ojedinele i záveje," doplnil Šinger.