Slovensko chce byť v rokoch 2028 - 2029 členom Bezpečnostnej rady OSN

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovensko chce byť v rokoch 2028 - 2029 jedným z desiatich nestálych členov Bezpečnostnej rady (BR) Organizácie spojených národov (OSN), ktorá sa zaoberá hrozbami pre svetový mier a bezpečnosť. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort diplomacie.



Desať nestálych členov je volených do najvplyvnejšieho orgánu OSN na dvojročné obdobie, pričom každý rok sa polovica z nich zmení. Slovensko bolo naposledy členom v rokoch 2006 - 2007. Stálymi členmi 15-člennej rady je päť krajín — Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Majú právo veta pri akomkoľvek rozhodovaní.



Okrem toho sa chce Slovensko v rámci svojho trojročného predsedníctva v Rade OSN pre ľudské práva uchádzať o post podpredsedu tohto orgánu na rok 2020. Aktívne tiež plánuje presadzovať opätovnú kandidatúru slovenského sudcu Medzinárodného súdneho dvora Petra Tomku. Slovensko tiež podľa materiálu zvažuje predloženie kandidatúry do Hospodárskej a sociálnej rady na roky 2023 - 2025.



V materiáli tiež rezort diplomacie hovorí o postupe delegácie SR na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. "Ako pevná súčasť EÚ bude SR svoje stanovisko prezentovať zhodne so zahraničnopolitickou pozíciou Európskej únie (EÚ)," konštatuje. Prioritami EÚ na zasadnutí sú "prevencia konfliktov, mier a bezpečnosť", "spoločná pozitívna agenda, udržateľný rozvoj a ochrana klímy" a "reakcia na globálne výzvy".