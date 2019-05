Minister zahraničných vecí Lajčák pripomenul, že bezpečnosť na cestách je jednou z najnaliehavejších sociálnych a ekonomických otázok súčasnosti.

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovensko je pripravené prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR po stretnutí ministra Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) s osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre cestnú bezpečnosť Jeanom Todtom v Bratislave.



Hovorili o zintenzívnení spolupráce medzi Slovenskom a OSN pri zvyšovaní povedomia o bezpečnosti v cestnej premávke v širokej verejnosti. Todt navštívil Slovensko z iniciatívy výkonnej tajomníčky Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve Oľgy Algayerovej.



Lajčák pripomenul, že bezpečnosť na cestách je jednou z najnaliehavejších sociálnych a ekonomických otázok súčasnosti. "Ročne zomrie na cestách až 1,3 milióna ľudí a až 50 miliónov ľudí sa pri dopravných nehodách zraní," zdôraznil. V tejto súvislosti ocenil úsilie Jeana Todta, ako aj aktivity Európskej hospodárskej komisie.



Ministerstvo zahraničia poukazuje na pripravované návrhy, ktorými chce rezort vnútra prispieť k ďalšej prevencii dopravných nehôd. Zníženie počtu úmrtí na cestách o polovicu do roku 2030 je taktiež jednou z priorít EÚ. Prioritou je aj zlepšenie kvality urgentnej zdravotnej starostlivosti a ďalšia profesionalizácia zdravotníckeho personálu.



Todt pozitívne hodnotil doterajšie aktivity vlády SR v tejto agende, o čom svedčia aj nízke čísla v počte úmrtí a zranení v cestnej premávke. "Slovensko sa nachádza veľmi blízko k tzv. 'zero vision' a má tak potenciál stať sa regionálnym a svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti na cestách," zdôraznil Todt.



Ponúkol poskytnutie expertízy pri vypracovaní strategického plánu, ako tento cieľ dosiahnuť. Prítomní sa dohodli na príprave verejného podujatia na Slovensku na jeseň tohto roka so zapojením známych osobností s cieľom zvýšiť verejné povedomie o bezpečnostných rizikách v cestnej premávke.



Jean Todt, rodák z Francúzska, je verejnosti známy aj ako niekdajší výkonný riaditeľ klubu Scuderia Ferrari (napríklad aj v roku 1996, keď do legendárneho klubu najali Michaela Schumachera). Jeho manželka Michelle Yeohová, populárna herečka, je známa napríklad z bondovky Tomorrow Never Dies.