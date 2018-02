VIDEO: Slovensko odložilo zmenu drogovej politiky

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská prisľúbila, že sa pokúsi vypočuť výhrady koaličných partnerov a pripraví variant, že dekriminalizovaná bude len držba marihuany.

Bratislava 21. februára (TASR) – Slovensko odložilo plán na zmenu svojej politiky v oblasti drog. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) stiahla po nesúhlase koaličných partnerov v stredu z rokovania vlády návrh zákona, ktorý mal čiastočne dekriminalizovať užívanie aj takzvaných tvrdých drog.



Ešte pred zasadnutím vlády sa nezhodami v tejto téme zaoberala Koaličná rada. SNS už v utorok (20.2.) avizovala, že jej ministri na rokovaní vlády nepodporia materiál zavádzajúci priestupkovú sankciu za držbu nepatrného množstva aj tvrdých drog. Podobnú výhradu deklarovali pred zasadnutím vlády i ministri za stranu Smer-SD.



"Vnímam, že dnes materiál nemá podporu koaličných partnerov, tak, samozrejme, nemalo zmysel o tom ani rokovať. Budeme musieť po nejakom čase prísť možno s upraveným návrhom a pokúšať sa znovu o podporu," odôvodnila po rokovaní vlády stiahnutie legislatívneho balíka Žitňanská. Prisľúbila, že sa pokúsi vypočuť výhrady koaličných partnerov a pripraví variant, že dekriminalizovaná bude len držba marihuany.







Ministerku podľa jej slov mrzí, že v rámci dlhého legislatívneho procesu neboli takéto výhrady predložené, v opačnom prípade by ich riešila. Nepozdáva sa jej taktiež, že u koaličných partnerov nenašiel podporu cieľ zakotvený v programovom vyhlásení vlády. "Podľa mojej mienky programové vyhlásenie vlády je dohoda, a je dobré, keď sa dohody dodržiavajú, pretože to prispieva k lepšiemu fungovaniu koalície," poznamenala.



Žitňanská chápe citlivosť témy zmeny drogovej politiky. Ona osobne však plne stojí za závermi odborníkov z nadrezortnej pracovnej skupiny, ktorí na návrhu pracovali od roku 2013. Je podľa nej výsledkom zhody odbornej verejnosti v situácii, keď súčasná prísna právna úprava smeruje k tomu, že Slovensko nedokáže dostatočne zachytávať a sankcionovať obchodníkov s drogami a selektívne kriminalizuje ich užívateľov.



"Je dnes otázka náhody, že niekto je trestne stíhaný a niekto nie. Zhruba 30 percent mladých ľudí do 18 rokov ochutná drogu, spravidla marihuanu, a máme zhruba 300 až 400 odsúdených užívateľov ročne. To znamená, že niekde je chyba," upozornila. "Odstrašujúci efekt nefunguje a zároveň aj podceňujeme prevenciu. Náš návrh v každom prípade bude smerovať vždy aj k tomu, aby predovšetkým mladiství boli smerovaní skôr na diagnostiku a ak sa preukáže závislosť na liečenie a nie na kriminalizáciu," doplnila.







"Fenomén drog tu je a netreba si pred ním zakrývať oči, ale nemyslím si, že je správne takýmto smerom mu otvárať dvere," uviedol na margo Žitňanskej legislatívneho balíka pred zasadnutím vlády minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). "V prípade, že by sa to malo týkať celej plejády drog, to znamená aj tvrdých, ja budem mať s podporou tohto problém. Keby sa to týkalo len mäkkých drog, to znamená marihuany, tak si viem predstaviť zahlasovať za to," vysvetlil.



V podobnom duchu sa vyjadril aj podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Ten si nemyslí, že materiál Žitňanskej definitívne skončil. "Neznamená to, že sa o ňom prestane diskutovať, pretože vládna koalícia má snahu sa s týmto problémom vysporiadať. Diskusia sa nekončí a ten zákon nie je pochovaný natrvalo mimo legislatívneho procesu," prisľúbil.







Úplnú oporu na rokovaní ministerka nemala dokonca ani u straníckych kolegov. "Som skôr konzervatívnejší typ, ale viem si predstaviť to, že by sme to nastavili tak, aby mladý človek, ktorý sa dostane do styku s mäkkou drogou, ešte predtým ako dovŕši 18 rokov tak, aby z toho nemal doživotne nejaký problém, keď sa to stane prvýkrát v živote. S tvrdými drogami však mám vnútorný problém," reagoval na novú úpravu drogovej politiky minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).







Návrh zahŕňajúci čiastočnú dekriminalizáciu tvrdých drog odmietla v utorok aj opozičná SaS, privítalo ho, naopak, mimoparlamentné Progresívne Slovensko. V stredajšej tlačovej správe strana vyhlásila, že slovenskú drogovú politiku návrh približuje vyspelým krajinám. "Pomôžeme tým tisícom mladých ľudí, ktorým jedna marihuanová cigareta môže zničiť život," uviedol Radovan Pala, advokát a právny expert strany. "Pritom nejde o dekriminalizáciu, keďže druhý priestupok by už viedol k trestnému stíhaniu. Ide iba o zmiernenie veľmi prísneho režimu, ktorý na Slovensku platí 20 rokov a nepriniesol želateľné výsledky," doplnil.