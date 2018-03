SR prehrala na ESĽP päť sporov týkajúcich sa regulovaného nájomného

Európsky súd pre ľudské práva v rozsudkoch skonštatoval porušenie práva na pokojné užívanie majetku.

Bratislava 19. marca (TASR) – Slovensko prehralo v roku 2017 pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu celkom 12 sporov. Konštatuje to ministerstvo spravodlivosti v správe o činnosti zástupcu SR pred štrasburským súdom, ktorú zverejnilo v pondelok. Päť rozsudkov sa týkalo vlastníkov bytov, ktorí podali 11 sťažností v dôsledku regulácie nájomného na byty. Pokračovala tým séria obdobných rozhodnutí z predošlých rokov.



ESĽP v rozsudkoch skonštatoval porušenie práva na pokojné užívanie majetku. Sťažovateľom priznal celkovo 5.837.113 eur. Z toho 5.578.630 eur tvorí priznaná majetková škoda a nemajetková ujmy, a suma 258.483 eur predstavuje trovy konania. Sťažovatelia sú vlastníkmi bytov, v ktorých sa uplatňovala alebo stále uplatňuje regulácia nájomného a nie je možné ich prenajímať za trhových podmienok.



Ani v rozsudkoch z roku 2017 tak štrasburský súd nenašiel dôvody na odlišný záver, ako prijal ohľadom obdobných sťažnosti v rokoch 2014 až 2016, informuje zástupkyňa vlády pred súdom Marica Pirošíková. Tri rozsudky z júna 2017 už na rozdiel od predchádzajúcich prípadov vyhlásil výbor troch sudcov, nie sedemčlenná komora. Z toho je podľa nej zrejmé, že ESĽP považuje predmet prípadov týkajúcich sa regulovaného nájomného na Slovensku za vyriešený jeho ustálenou judikatúrou.



ESĽP zaviazal Slovensko v roku 2014 zaviesť vnútroštátny prostriedok umožňujúci odškodnenie vlastníkov bytov v dôsledku uplatňovania systému regulovaného nájomného. To sa doteraz nestalo. Štrasburský súd totiž podľa vysvetlenia ministerstva napriek žiadostiam nekonkretizoval svoj výpočet odškodnenia dostatočne do takej miery, aby bolo možné získať jasný návod pre vnútroštátnu právnu úpravu.



"Slovenská republika uprednostnila aj v ostatných analogických prípadoch vyriešenie veci pred ESĽP, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že veľká väčšina vlastníkov sa už obrátila na tento medzinárodný súdny orgán," konštatuje správa s tým, že komunikácia medzi rezortom spravodlivosti a ministerstvami dopravy a financií o tejto otázke však ďalej prebieha.



Z celkovo deviatich rozsudkov v roku 2016, kde ESĽP konštatoval porušenie Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách sa tri rozsudky týkali sťažností ohľadom regulovaného nájomného. Súd priznal v tomto roku sťažovateľom celkom 412.800 eur. Prvým rozsudkom ESĽP na základe ktorého muselo Slovensko odškodniť vlastníkov bytových domov za reguláciu nájomného, bol rozsudok v prípade Bittó a ďalší. Spolu 21 sťažovateľov získalo celkom 2,25 milióna eur. Sumy priznané jednotlivým sťažovateľom sa pohybovali od 32.000 do 216.000 eur.