Bratislava 29. marca (TASR) - Slovensko sa môže podieľať na odmínovaní východnej Ukrajiny, kde zamínované územie presahuje desaťtisíc štvorcových kilometrov. V procese likvidácie nevybuchnutej munície na Ukrajine môže Slovensko zohrať rozhodujúcu úlohu. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti WAY INDUSTRIES Krupina Jozef Marinič.



„Tamojší vojenský konflikt môže mať veľmi nebezpečné následky pre miestne obyvateľstvo. Nastraženú a nevybuchnutú muníciu bude treba u našich východných susedov jednoducho zlikvidovať,“ zdôraznil Marinič.



Financovať odmínovacie práce na Ukrajine by mal pomôcť aj zverenecký fond, ktorý na tento účel zriadila Severoatlantická aliancia (NATO). „Slovensko by si malo v rámci tohto fondu iniciatívne a aktívne uplatňovať svoj mandát. Momentálne sa nachádzame vo fáze vývoja doktrín a certifikovaných postupov ukrajinských bezpečnostných zložiek. K samotnému mechanickému odmínovaniu a obstarávaniu odmínovacích zariadení príde následne,“ vysvetlil Marinič.



Upozornil, že významnú úlohu zohrávajú čas a diplomatické rokovania. „Značné diplomatické snaženie treba vyvíjať práve teraz. Predpokladáme, že zodpovedné ministerstvá majú rozpracované viaceré možnosti spolupráce s Ukrajinou. Odmínovanie by podľa nášho názoru nemalo medzi nimi chýbať, nakoľko má Slovensko v tejto oblasti výbornú medzinárodnú reputáciu,“ dodal Marinič.



Slovenské odmínovacie systémy Božena predstavila spoločnosť WAY INDUSTRIES celosvetovo po prvýkrát v roku 1993. Tento odmínovač pôsobil v rámci globálnych mierových operácií v Iraku, Afganistane, Etiópii, Kosove, Chorvátsku, Nigérii či na Srí Lanke. Spoločnosť zamestnáva 230 pracovníkov a takmer 94 % celkovej produkcie smeruje na export.