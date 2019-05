Slovensko sa oficiálne uchádza o sídlo euroúradu práce ELA

Mestá, ktoré oficiálne ponúkli svoju kandidatúru na sídlo ELA, sú Bratislava, Nikózia, Riga a Sofia.

Brusel 13. mája (TASR) - Rada EÚ zverejnila v pondelok zoznam členských krajín Únie, ktoré sa oficiálne uchádzajú o sídlo budúceho Európskeho úradu práce (ELA). Bratislava má v tejto súťaži troch ďalších protikandidátov.



Mestá, ktoré oficiálne ponúkli svoju kandidatúru na sídlo ELA, sú Bratislava, Nikózia, Riga a Sofia. Ešte začiatkom tohto roka sa hovorilo i o možnosti, že sa do súťaže zapoja aj Chorvátsko a Rumunsko.



Ponuky kandidátskych miest boli doručené do 6. mája 2019 v súlade s výberovým konaním pre budúce sídlo ELA, na ktorom sa dohodli a odsúhlasili ho zástupcovia členských štátov EÚ.



Ďalšou fázou bude vyhodnotenie kvality všetkých štyroch ponúk. O víťazovi rozhodnú ministri na Rade EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 13. júna tohto roka.



Keďže ide o novú agentúru EÚ, šancu by mali dostať tie členské krajiny, ktoré zatiaľ žiadnu inštitúciu EÚ na svojej pôde nehostia. Ide o päť krajín - Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko.



Vláda Slovenskej republiky navrhuje na sídlo ELA budovu Landererova 12 v centre Bratislavy, ktorá podľa vyhlásenia rezortu práce spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou a je k dispozícii už od októbra 2019.



Hlavným poslaním ELA má byť zlepšenie implementácie práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácia sociálneho zabezpečenia.



Inštitúcia by mala poskytovať napríklad informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite. Má koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách.



Zároveň by mala pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)