Slovensko sa predstaví na Salon du Livre v Paríži

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská literatúra bude 15. až 18. marca čestným hosťom na knižnom veľtrhu Salon du Livre v Paríži. "Ide o najvýznamnejšiu literárnu udalosť v ére slovenskej samostatnosti," TASR o tom informoval Marek Vadas z Literárneho informačného centra (LIC). Prezentácia na jednom z najvýznamnejších veľtrhov na svete, ktorý privíta okolo 200.000 návštevníkov, sa uskutoční vo formáte "Bratislava, pozvané mesto".



"Je to jedinečná možnosť prezentácie nášho hlavného mesta a slovenskej literatúry. Všetky médiá vo Francúzsku, a to nielen zamerané na kultúru, žijú týmto knižným sviatkom. Až dnes skutočne vstupujeme na francúzsky knižný trh, ktorý je pre cudzie literatúry veľmi náročný. Ak sa však už autor raz na toto územie dostane, má otvorené dvere do celého sveta," poznamenal na margo parížskeho Salon du Livre.



V slovenskom stánku predstavia návštevníkom 37 kníh slovenských autorov, z toho 27 úplne nových prekladov, ktoré významné francúzske vydavateľstvá vydali práve pri príležitosti veľtrhu. "Ide o mimoriadne číslo, dvojnásobne presahujúce počet našich titulov, ktoré vo Francúzsku vyšli po roku 1989. Pre slovenskú literatúru je to mimoriadny úspech," konštatoval Vadas s tým, že francúzskych vydavateľov zaujíma bezprostredná súčasnosť. Oslovili ich autori ocenení európskou cenou za literatúru, ženské hlasy i originálni solitéri: "Zaujala ich originalita výrazu, odraz 'osmičkových rokov', a najmä téma našej identity v stredoeurópskom priestore. Keď sa naša literatúra konečne dostala do ich hľadáčika, zistili, že je z čoho vyberať a naši autori sa dostali do edičných plánov tých najvýznamnejších vydavateľských domov."



Svoje knihy prídu na parížsky veľtrh osobne predstaviť takmer všetci autori, ktorým práve vychádzajú preklady, s výnimkou už zosnulého Dominika Tatarku či historika Ľubomíra Liptáka. Za poéziu napríklad Ivan Štrpka, Mila Haugová a Mária Ferenčuhová, za prózu Jana Juráňová, Irena Brežná, Pavel Vilikovský, Pavol Rankov, Balla... V diskusiách im budú partnermi francúzski autori ako básnik a editor vydavateľstva Gallimard Guy Goffette, alebo aj u nás populárny prozaik Laurent Binet.



Slovenskú expozíciu v Paríži pripravilo LIC v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Zastrešená je sloganom "Na okraji, v strede". "Symbolizuje naše postavenie – geograficky v strede Európy ale zároveň v knižnom svete doteraz na okraji svetového záujmu. Výtvarne odvážny koncept stánku s využitím motívov Dunaja má na starosti ateliér Pavla Chomu, ktorý na ňom spolupracoval s poprednými grafickými dizajnérmi," uviedol Vadas.



Ťahákom pre návštevníkov bude podľa neho interaktívna kniha LookBook Jána Šicka či animácie od Ové Pictures, predstavujúce Bratislavu a okolie. "O Bratislave ponúkneme množstvo kníh, výpravných fotografických publikácií, detských kníh i turistických príručiek, ale aj špeciality, ako napríklad titul Bratislava Metropolis filozofa Miroslava Marcelliho a architekta Michala Bogára o viedensko-bratislavskom metropolitnom regióne, alebo antológiu Kataríny Bednárovej Un Kaleidoscope Litteraire, ktorú pripravila z kníh francúzskych autorov od čias klasicizmu, reflektujúcich Slovensko a špeciálne Bratislavu," dodal k prezentácii, na ktorej okrem literatúry v sprievodných programoch uvedú aj niekoľko súčasných hraných i dokumentárnych filmov, nebude chýbať divadlo, tanec a hudba.