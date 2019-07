Slovensko sa prvýkrát začlení do európskej Svätojakubskej cesty

Ide o rozvoj cestovného ruchu, a to nielen smerom k Španielsku, ale aj pre turistov z Maďarska, Českej republiky, Rakúska a ďalších krajín, ktorí navštívia slovenskú časť Svätojakubskej cesty.

Bratislava/Santiago de Compostela 24. júla (TASR) - Slovensko sa vo štvrtok (25. 7.) prvýkrát začlení do európskej Svätojakubskej cesty. Stane sa tak na sviatok svätého Jakuba, ktorý pripadá práve na 25. júla. Sviatok svätého Jakuba je španielskym, ale aj európskym a svetovým sviatkom. V Bratislave vo štvrtok o 17.00 h v Dóme svätého Martina pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko bude celebrovať svätú omšu pri príležitosti dokončenia Svätojakubskej cesty na Slovensku. Zavŕšením etapy Nitra - Bratislava je dokončená slovenská Svätojakubská cesta z Košíc do Bratislavy. Pre TASR to povedal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielska na Slovensku Luis Belzuz de los Ríos.



Začlenenie Slovenska do európskej Svätojakubskej cesty má pre španielske veľvyslanectvo na Slovensku trojnásobný význam, konštatoval diplomat. Po prvé ide o rozvoj cestovného ruchu, a to nielen smerom k Španielsku, ale aj pre turistov z Maďarska, Českej republiky, Rakúska a ďalších krajín, ktorí navštívia slovenskú časť Svätojakubskej cesty. Po druhé je tam ekonomický rozmer, vďaka Svätojakubskej ceste sa budú môcť ekonomicky rozvinúť regióny ako Špania dolina alebo Banská Štiavnica, ktoré boli kedysi významnými regiónmi a v súčasnosti sú hospodársky pozadu - Svätojakubská cesta tak pre ne môže byť ekonomicky zaujímavá. Na treťom mieste stojí európsky význam - Slovensko sa stane súčasťou pútnickej cesty, ktorá má európsky rozmer.



Luis Belzuz de los Ríos ďalej konštatoval, že ako veľvyslanec urobil niekoľko krokov na podporu a propagáciu iniciatívy Svätojakubskej cesty na Slovensku. V prvom rade sa diplomat skontaktoval s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS), s Haľkom a s bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Stanislavom Zvolenským, aby sa uistil, že občianske združenie (OZ) Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku - Camino de Santiago má povolenie a podporu KBS, pretože takáto iniciatíva si vyžaduje cirkevné schválenie. Potom sa veľvyslanec stretol s riaditeľkou OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku - Camino de Santiago Evou Kocanovou a delegátom pre Bratislavu Castorom Enriquem Sánchezom Rodríguezom.



Diplomat hovoril so všetkými, ktorí sa podieľajú na šírení španielskeho jazyka a kultúry na Slovensku, najmä so zástupcami siedmich španielskych bilingválnych sekcií gymnázií, otvorených na základe dohôd so Slovenskom, kde v súčasnosti pôsobí 30 rodených Španielov vyučujúcich svoj rodný jazyk ako cudzí. Rovnako sa stretol aj s predstaviteľmi štyroch hlavných univerzít, v ktorých sa vyučuje španielsky jazyk - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Luis Belzuz de los Ríos rokoval aj s primátormi miest, cez ktoré prechádza Svätojakubská cesta - Nitry a Bratislavy.



"V septembri navrhnem, aby sme všetci zašli za ministrom dopravy a výstavby, aby sme po dokončení slovenskej Svätojakubskej cesty prezentovali aj vláde a iným subjektom význam tejto iniciatívy na úrovni hospodárskej, úrovni cestovného ruchu a úrovni európskej. Ide totiž o ďalší spôsob začlenenia Slovenska do Európy," vyzdvihol veľvyslanec.



Ako ďalej podčiarkol, cestu treba zažiť na vlastnej koži. Členovia OZ s Kocanovou a Castorom Enriquem Sánchezom Rodríguezom túto cestu absolvujú práve v týchto dňoch, v týchto horúčavách. "A 25. júla prídu do Bratislavy. Rovnako ako v Santiagu de Compostela, keď pútnik dorazí do mesta a ide na omšu do Katedrály svätého Jakuba, aj pútnici slovenského úseku to urobia rovnako. Požehnaním biskupa Haľka pútnikom bude oficiálne inaugurovaná existujúca slovenská časť Svätojakubskej cesty," priblížil. Diplomat si položil otázku, aký to má význam. "Až doteraz bola najvzdialenejšou časťou Svätojakubskej cesty Viedeň. Od štvrtka to bude cesta Košice - Santiago de Compostela," odpovedal si.



Svätý Jakub, ktorého cirkevný sviatok pripadá práve na 25. júla, apoštol, nazývaný aj Starší, je patrónom Španielska, Galície, bojovníkov, robotníkov, vrátnikov, námorníkov, lekárov a lekárnikov i pútnikov. Jakub Starší bol bratom svätého Jána apoštola. Ich otec sa volal Zebedej a matka Mária Salome. Pochádzali z Betsaidy. Jakub sa narodil približne v tom čase ako apoštoli Peter a Ondrej. Doma dostali dobrú výchovu – čítanie, písanie, základy židovskej viery. Takisto navštevovali synagógu, kde čítali Písmo. Podľa dobrých židovských zvyklostí sa vyučili aj remeslu. Na Ježišovu výzvu, aby šli za ním, zanechali všetko a po zvyšok svojho života sa venovali už len "lovu ľudí". Jakub patril medzi Ježišových dôverníkov. Bol pravdepodobne popravený mečom v Jeruzaleme. Podľa španielskej tradície, keď Jeruzalem dobyli Arabi, jeho telo bolo prevezené do Santiaga de Compostela.



V roku 1987 Rada Európy uznala pútnickú cestu do Santiaga de Compostela ako prvú európsku kultúrnu trasu a povzbudila regionálne orgány, aby obnovili pútnické trasy. V roku 1993 bola pútnická cesta do Santiaga de Compostela v Španielsku a v roku 1998 na území Francúzska zapísaná ako svetové kultúrne a prírodného dedičstvo UNESCO.





Zdroje:



www.spainisculture.com



www.spain.info



www.zivotopisysvatych.sk



www.caminodesantiago.sk www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-santiago-de-compostela-pilgrim -routes



https://whc.unesco.org/en/list/669