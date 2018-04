Slovensko sa zapojilo do kampane Európsky imunizačný týždeň

V súčasnosti je v SR zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim prenosným ochoreniam.

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Do kampane Európsky imunizačný týždeň (EIW), ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o význame očkovania, sa Slovenská republika zapojila aj v tomto roku. Aktivity EIW na Slovensku sa konali počas tohto týždňa pod záštitou hlavného hygienika SR a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku. Koordinátorom podujatí bol Úrad verejného zdravotníctva SR a na realizácii sa spolupodieľalo všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR.



"Tohtoročný slogan 'Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne spoločnou zodpovednosťou' je naozaj príznačný. Patrí totiž medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia proti vybraným prenosným ochoreniam. Očkovaním, zabezpečením kolektívnej ochrany, sa chránia aj osoby, u ktorých očkovanie nebolo realizované, či už vzhľadom na vek, alebo zdravotné kontraindikácie," uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Mária Avdičová.



V súčasnosti je v SR zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim prenosným ochoreniam - záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, rubeole, parotitíde (mumps) a invazívnym pneumokokovým infekciám. "Po období, kedy SR patrila medzi krajiny s najvyššou úrovňou zaočkovanosti, ktorá predstavovala 98 až 99 percent, sledujeme v posledných rokoch postupne klesajúci trend zaočkovanosti, najmä v dôsledku odmietania očkovania a antivakcinačných aktivít," upozorňujú odborníci.



Postupné znižovanie úrovne zaočkovanosti a výrazná migrácia obyvateľstva aj do krajín s výskytom ochorení ako napríklad osýpky, ružienka, záškrt, ktoré sa vďaka systematickému očkovaniu na Slovensku už nevyskytovali, môžu podľa nich viesť k zavlečeniu týchto ochorení a ich možnému následnému šíreniu.