Slovensko odmieta, že by malo niečo do činenia s útokom na Skripaľa

Bratislava/Moskva 17. marca (TASR) - Slovensko odsudzuje útok na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru a odmieta, že by s ním mala niečo spoločné.uviedol v stanovisku pre TASR hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Peter Susko.Reagoval tak na sobotňajšie tvrdenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovovej, že najpravdepodobnejším zdrojom, odkiaľ by mohol pochádzať jed zo skupiny nervovoparalytických látok novičok, ktorým bol otrávený Skripaľ a jeho dcéra, sú Veľká Británia, Slovensko, Česko a Švédsko.Proti výrokom Zacharovovej výrokom sa predtým ohradili aj český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický i šéfka českého rezortu obrany Karla Šlechtová.Zacharovová v sobotu v rozhovore pre televíznu stanicu Rossija 24 tiež povedala, že v Ruskej federácii ani v Sovietskom zväze sa nikdy nerobili výskumy, ktoré by mali označenie novičok.citovala Zacharovovú agentúra Interfax.Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pri obchodnom stredisku v anglickom meste Salisbury s príznakmi ťažkej otravy. Podľa britských expertov boli zrejme otrávení bojovou látkou zo skupiny novičok, ktorá bola vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze.