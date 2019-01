Časť Slovenska zasiahlo sneženie, na horách fúka silný vietor

SHMÚ vydalo výstrahu pred snežením. Foto: SHMÚ

Bratislava 27. januára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na sneženie a vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pre viacero regiónov.Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre celý Banskobystrický kraj. Rovnako platí aj pre okresy Prievidza, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice, a to do pondelka (28. 1.) do 18.00 h.Zároveň SHMÚ upozorňuje aj na silný vietor na horách. Výstrahu prvého stupňa vydal pre lokality Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Platí do pondelka rána do 3.00 h.Okrem toho do nedele do 12.00 h platí aj výstraha pred poľadovicou pre regióny Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.