Slovensko v Bruseli slávnostne prevzalo predsednícku štafetu vo V4

SR na čele V4 sa bude venovať témam dlhodobého finančného rámca a problematike európskych fondov po roku 2020, migrácii a tiež obchodnej politike.

Brusel 13. júla (TASR) - Okolo 400 ľudí, diplomatov, veľvyslancov, poslancov Európskeho parlamentu, zamestnancov inštitúcií EÚ, predstaviteľov médií a krajanskej komunity sa vo štvrtok večer v Bruseli zúčastnilo na akte oficiálneho prevzatia predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) Slovenskom. Pre TASR to uviedol hostiteľ podujatia, vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



Podujatie pod mottom "Dynamický Vyšehrad pre Európu" bolo podľa neho zároveň aj oslavou znovuotvorenia pôvodnej budovy Stáleho zastúpenia, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou a ktorá bude dôstojne reprezentovať záujmy Slovenska v Bruseli.



"Od 1. júla sme prebrali predsedníctvo vo V4 a dohodli sme sa s kolegami z ostatných troch krajín tu v Bruseli patrične to otvoriť a spolu sme pripravili letnú, preddovolenkovú spoločenskú akciu," povedal Javorčík.



Neoficiálnym motívom podujatia bola ponuka pív zo všetkých štyroch krajín V4. Slovensko ako hostiteľ bolo zastúpené značkami Steiger a Šariš a okrem toho návštevníkom ponúklo tradičné gastronomické špeciality, ako sú bryndzové halušky, strapačky, šúľance a pirohy.







Na otázku, akým témam sa bude SR na čele V4 venovať v Bruseli, Javorčík odpovedal, že to budú témy, ktoré sú prioritami Európskej únie ako takej - dlhodobý finančný rámec a problematika európskych fondov po roku 2020, migrácia a tiež obchodná politika, kde EÚ v súčasnosti zažíva napäté vzťahy s americkou stranou.



"Je to dôvod, aby sme naše snahy koordinovali a tým pádom aj hlas Slovenska, prostredníctvom Vyšehradu, bude v Bruseli oveľa silnejší," konštatoval veľvyslanec.



