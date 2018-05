Slovensko v roku 2017 navštívilo spolu 5,4 milióna turistov

Najväčším lákadlom pre spoznávanie boli Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj.

Bratislava 24. mája (TASR) – Slovensko v roku 2017 navštívilo spolu 5,4 milióna domácich aj zahraničných turistov. Podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR je to rekordný počet, v porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 7 %. Väčšinu všetkých návštevníkov tvorili slovenskí turisti (60 %), ktorých počet dosiahol 3,2 milióna.



Ďalšia úspešná turistická sezóna je podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) dôkazom toho, že cestovný ruch na Slovensku sa vyvíja dobrým smerom. "Zároveň to však kladie ďalšie nároky, aby sme naďalej pracovali na zlepšovaní poskytovaných služieb a prinášali inovácie, ktoré dnes hýbu svetom. Len tak si môžeme udržať krok s konkurenciou," dodal minister.



K historicky najlepšej návštevnosti prispeli aj zahraniční dovolenkári, ktorí prišli v počte 2,2 milióna, vyčíslilo MDV. Nárast návštevnosti v minulom roku priniesol aj nárast prenocovaní na Slovensku. Ich počet sa zvýšil o 5,6 % a dosiahol spolu 14,9 milióna prenocovaní. Tradične najsilnejším obdobím bolo leto, konkrétne mesiace jún až august. Turisti na Slovensku strávili v priemere 2,8 nocí.



Spomedzi zahraničných návštevníkov tvorili najväčšiu časť Česi (viac ako 645.000) a Poliaci (viac ako 209.000). Nasledovali turisti z Nemecka, Maďarska a Rakúska. Rezort dopravy zdôraznil, že významný nárast v minulom roku dosiahli návštevníci z Číny. Na Slovensko ich zavítalo viac ako 61.000, čo je v porovnaní s rokom 2016 takmer dvojnásobný počet. Značne sa zvýšil aj počet turistov z Izraela (+52 %), Islandu (+50 %) i Ruska (+22 %).



Najväčším lákadlom pre spoznávanie boli Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. K najvyhľadávanejším lokalitám so svojimi zaujímavosťami a okolím sa podľa MDV zaradili Bratislava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Košice a Žilina.