Slovensko víta podpísanie protokolu o prístupe Macedónska do NATO

Podpis je posledným krokom Macedónska na vstup do aliancie.

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenská republika víta podpis protokolu o pristúpení Macedónska do NATO. Protokol o pristúpení Severomacedónskej republiky do NATO podpísalo vo štvrtok v Bruseli za prítomnosti macedónskeho ministra zahraničných vecí Nikolu Dimitrova 25 členských krajín Severoatlantickej aliancie. Podpis je posledným krokom Macedónska na vstup do aliancie.



"Slovenská republika ako dlhodobý podporovateľ politiky otvorených dverí má tiež zásluhu na zvýšení stability a bezpečnosti v regióne západného Balkánu a je pripravená na začatie národného ratifikačného procesu. Obyvatelia tejto krajiny sa onedlho stanú súčasťou transatlantického spoločenstva s takmer miliardou obyvateľov, ktorých bezpečnosť Aliancia spoľahlivo garantuje už 70 rokov," informuje tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Po podpise sa začne proces ratifikácie protokolu parlamentmi všetkých členských štátov NATO, ktorý môže trvať až 1,5 roka. Táto bývalá juhoslovanská republika sa po ratifikácii dokumentu jednotlivými krajinami bude môcť stať 30. členom NATO, a to zrejme už pod novým názvom Republika Severné Macedónsko.



Po podpísaní prístupového protokolu sa bude Macedónsko môcť zúčastňovať na aktivitách NATO ako pozvaná krajina.



Celý ratifikačný proces trvá obvykle asi rok. Ak by ho jednotlivé členské štáty urýchlili, mohlo by sa Macedónsko stať členom aliancie aj skôr — podľa agentúry AP koncom roka 2019 alebo začiatkom roka 2020.