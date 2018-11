Slovenský šéfkuchár v Číne: V krajine je osem základných typov kuchyne

Tomáš Chilý, archívna snímka. Foto: archív Tomáš Chilý

Peking/Jin-čchuan 1. novembra (TASR) – Slovenská a čínska gastronómia je neporovnateľná. Je však potrebné si uvedomiť, o akej časti gastronómie hovoríme, lebo v každom čínskom regióne je odlišná. Pre TASR to uviedol Tomáš Chilý, ktorý žije v Číne už vyše roka a pracuje ako šéfkuchár v hoteli Kempinski.Napríklad v oblasti mesta Jin-čchuan, v ktorej v súčasnosti žije, sa je veľmi málo bravčového mäsa, keďže v minulosti tu žilo najviac moslimov v krajine.spresnil Chilý.Základom najznámejšej kuchyne na Slovensku, kantonskej (podľa provincie Kuang-tung), je podľa neho dôraz na vlastnú chuť ingrediencií, ktoré sa v nej používajú. Základnými dochucovadlami sú sójová omáčka, ocot, soľ, korenie, bylinky a ryžové víno.konštatoval.Ďalšou, ktorú šéfkuchár spomenul, je kuchyňa S'-čchuan, známa svojou pikantnosťou, tzv. sečuánskym korením, ktoré je veľmi pálivé. Využíva sa v nej veľa oleja. Kuchyňa Če-ťiang, ktorá je v okolí Šanghaja, je zase, naopak, známa svojou jemnosťou a sladkou chuťou.Príjemnou vôňou, čerstvosťou a bohatou chuťou je podľa šéfkuchára známa kuchyňa Šan-tung.zdôraznil.Ako poslednú uviedol kuchyňu Fu-ťien, ktorá je známa svojou ľahkou chuťou.povedal pre TASR.V rámci čínskej gastronómie ho veľmi prekvapilo veľké využitie a kombinácie jedál so sójovým syrom tofu. "priznal Chilý.Taktiež vyzdvihol špeciálne spracovanie vajec, na ktoré sa podľa neho musí človek na jednej strane dlhšie prekonávať, no je v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé.uzavrel slovenský kuchár žijúci v Číne, ktorý by sa v budúcnosti rád vrátil na Slovensko.