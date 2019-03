Slovenský SMART systém evidencie odpadov ELWIS

Foto: JRK Slovensko

Bratislava 14. marca (OTS) - Téma efektívneho vynakladania peňazí na odpadové hospodárstvo v samospráve sa v tomto období stáva veľmi skloňovanou. Vzhľadom naa ostatné služby za zber a odvoz odpadu budú musieť mestá a obce rozhodovaťPodľa údajov štatistického úradu skončilo na skládkach v roku 2017 2,1 mil. ton komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2016 sa produkcia zvýšila o 9,37 %. V priemereProdukujeme a skládkujeme tak najviac odpadu v porovnaní s okolitými krajinami. Na základe štatistických údajov a realizovaných fyzických analýz odpadov však môžeme konštatovať, že takmera bolo by ho možné vyseparovať alebo kompostovať. Nízka separácia má priamy dopad na rozpočet obce - na základe zistení Najvyššieho kontrolného úraduz prostriedkov ktoré by mohli byť použité na rozvoj obce.Samosprávy si postupne začínajú uvedomovať veľký priestor na zvýšení miery triedenia. Zachovanie súčasného nepriaznivého stavu by malo výrazný negatívny dopad na ich rozpočty a občanov. Vedia, že na skládkach končí aj odpad, ktorý by sa mal vytriediť. Chýba im však, ktorý by tento stav podložila na ich základe by mohli nastaviť aj lepšiu spoluprácu s občanmi.Tento problém sa snaží, ktorého cieľom je poskytnúť samosprávam reálny obraz o množstve a mieste vzniku odpadu.Systém umožňuje zbierať a vyhodnocovaťpriamo z každej domácnosti. Samospráva získa cenné informácie, ktoré jej doteraz chýbali. Obec vie koľko odpadu produkuje a triedi každá domácnosť. Okrem toho systém odhalí, kto odpad netriedi alebo naopak, ktoré domácnosti môžu byť dobrým príkladom pre ostatných občanov. Zistí sa, či sú v obci nádoby, ktoré sa vyvážajú no v skutočnosti za ne nik neplatí. Systém tiež jednoducho preukáže prípadné nesprávne nastavené zmluvy so zvozovými spoločnosťami keď obec platí aj za nádoby, ktoré v skutočnosti nie sú vyvezené.Zavedenie systému ELWIS umožní samosprávama vyhodnotiť náklady na jeho prevádzku. Na základe toho môžu prijímať opatrenia, ktoré predchádzajú výraznému zvyšovaniu poplatkov a nebudú doplácať na odpady z obecného rozpočtu, vzhľadom na rastúce poplatky za skládkovanie. V neposlednom rade dáta z evidencie umožňujú obciam aj nastavenie motivačného systému pre občanov, aby domácnosti so zodpovedným prístupom k triedeniu mohli byť odmenené.Systém vznikol unikátnou spoluprácou súkromného a neziskového sektora. Metodika merania a vyhodnotenia bola vytvorená na základe spolupráce Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), neziskovej organizácie Priatelia Zeme - SPZ, technické zázemie poskytla žilinská IT firma GoodRequest a celé to projektovo a marketingovo zastrešila spoločnosť JRK Slovensko , doteraz známa predovšetkým ako dodávateľ riešení na biologický odpad. Zaujímavosťou je, že celý systém vznikol bez externých dotácií., hovorí produktový manažér JRK Slovensko Tibor Molnár. Preto sa snažili, bez potreby rozsiahlych investícií do technickej infraštruktúry a externého financovania.Systém je pripravený na integráciu prakticky akýchkoľvek koncových zariadení podľa požiadaviek a možností konkrétnej samosprávy. Súčasťou poskytovanej služby je aj následný servis k evidenčnému systému.uzatvárajú zástupcovia JRK Slovensko