Slovenským onkológom radí umelá inteligencia, pomohla 500 pacientom

Bratislava 30. apríla (TASR) - Vďaka umelej inteligencii si aj slovenskí lekári môžu overiť správnosť navrhovanej liečby na základe medzinárodne overených postupov. Systém IBM Watson for Oncology využívajú onkológovia zo siete nemocníc Svet zdravia už rok. Dosiaľ ho využili pri terapii vyše 500 pacientov.



"Neustále sledovať pri všetkých nádoroch všetky najnovšie klinické štúdie, ktoré pribúdajú enormnou rýchlosťou, zrejme nikto z lekárov nedokáže. Tým, že systém sumarizuje najaktuálnejšie medzinárodné poznatky z oblasti liečby nádorových ochorení, dokáže poskytnúť onkológovi rýchlu spätnú väzbu. Takýto druhý názor a kontrola majú preto pre onkológa veľký zmysel," vysvetľuje banskobystrická klinická onkologička Eva Pritzová.



Do najnovšej verzie počítačového systému môžu lekári zadávať pacientov s 13 diagnózami. "Odporúčania liečby dokáže systém vygenerovať pre rakovinu prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka, žalúdka, pečene, krčka maternice, vaječníkov, prostaty, močového mechúra a štítnej žľazy. V apríli pribudli dve ďalšie diagnózy – rakovina maternice a rakovina pažeráka," hovorí onkologička Jaroslava Feketeová. Zatiaľ ho lekári najviac využívali pri rakovine prsníka a pri vekovej skupine 60- až 69-ročných pacientov.



Počítačový systém dokáže spracovať údaje o pacientovi do niekoľkých sekúnd. Prehľadá pritom viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán odborného textu a navrhne lekárovi optimálnu liečebnú alternatívu. Definitívne však o liečbe stále rozhoduje lekár, ktorý je za ňu zodpovedný.