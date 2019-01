Sme rodina: Nesúhlas s dohodou o brexite nemusí byť konečné riešenie

Hnutie si myslí, že Británia bude mať záujem iniciovať ďalšie rokovanie o podmienkach.

Bratislava 16. januára (TASR) - Nesúhlas britského parlamentu s Dohodou o odchode Británie z Európskej únie (EÚ) nemusí znamenať konečné riešenie. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za Sme rodina Ľudovít Goga v reakcii na rozhodnutie britského parlamentu.



A preto bude žiadať predĺženie lehoty brexitu a nový termín rokovanie na júl. Po voľbách do európskeho parlamentu, keď sa počíta s novým rozložením síl v parlamente, sa bude snažiť o dojednanie obojstranne výhodných podmienok, prípadne anulovanie čl. 50 Lisabonskej zmluvy a neschválenie referenda," nazdáva sa Goga.



Britský parlament hlasoval o dohode, ktorú s Bruselom dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej, v utorok (15.1.). Podporilo ju iba 202 poslancov, 432 hlasovalo proti. Brexit sa má udiať 29. marca. Pokiaľ dohoda nebude prijatá a ratifikovaná, hrozí neriadený odchod Británie (tzv. tvrdý brexit).



Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) prijal rozhodnutie britského parlamentu o dohode s poľutovaním. Treba sa podľa neho pripraviť aj na scenár vystúpenia Británie z EÚ bez dohody. Slovensko je podľa jeho slov pripravené do 29. marca hľadať riešenia, ktoré zaistia čo najmenšie negatívne dosahy brexitu, najmä pre občanov a podnikateľov.



Pellegrini zvolal na pondelok 21. januára rokovanie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit. Má sa zaoberať pripravenosťou Slovenska na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.