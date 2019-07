Sme rodina nevylučuje podporu stratifikácie, počká si na návrh zákona

Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v utorok informovala, že predloží návrh reformy nemocníc formou ústavného zákona.

Bratislava 17. júla (TASR) – Opozičné hnutie Sme rodina nevylučuje podporu stratifikácie nemocníc, chce si však počkať na podobu návrhu zákona. Stratifikácia by podľa neho mala zabezpečiť aj posilnenie materiálno-technického a personálneho štandardu nemocníc. Pre TASR to uviedla poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Šebová (Sme rodina).



Podľa Šebovej je možné, že stratifikáciu podporí hnutie v prvom čítaní, "konečné rozhodnutie však bude závisieť od znenia návrhu zákona, ktorý prejde do tretieho čítania“.



Hnutie by chcelo poukázať na to, že v oblasti stratifikácie nemocníc je potrebné zohľadniť aj financovanie reformy, ktoré bude zahŕňať i zdravotníckych pracovníkov. „Tiež nie je jasné, aké dopady bude mať uvedená reforma na kvalitu života občanov. A čomu vôbec nerozumieme, je spôsob realizácie reformy legislatívne, navyše ústavným zákonom, keď takéto strategické rozhodnutia môže prijímať vláda, resp. ministerstvo, ktoré má v rukách Smer-SD už niekoľko rokov," uzavrela Šebová.



Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v utorok informovala, že predloží návrh reformy nemocníc formou ústavného zákona. Zdôvodnila to tým, že chce nájsť podporu takejto zmeny naprieč politickým spektrom. Stratifikáciu predloží Kalavská vláde na rokovanie na jej najbližšom stretnutí 21. augusta. Vyzvala koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.