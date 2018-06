Sme rodina opäť nepresadila exekučnú amnestiu

Poslanci Sme rodina chceli, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie.

Bratislava 20. júna (TASR) - Sme rodina opäť neuspela s tzv. exekučnou amnestiou. Plénum Národnej rady SR odmietlo opozičný návrh zákona o upustení od vymáhania pohľadávok štátu (zákon o exekučnej amnestii).



"Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom SR, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018 za podmienky, že občan SR uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 31. decembra 2018. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie," opisovali predkladatelia.



Poslanci poukazovali, že podľa štatistík ministerstva spravodlivosti prebiehajú na Slovensku v súčasnosti tri milióny exekúcií. Predložený zákon mal podľa Sme rodina umožniť skupine približne 540.000 občanov SR splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu.