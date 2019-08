Sme rodina vyzvala Érseka, aby sa viac venoval výstavbe R3 Tvrdošín

Obyvatelia Oravy boli podľa neho v posledných mesiacoch ubezpečovaní zo strany Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, že sa čoskoro začne stavať uvedený úsek rýchlostnej cesty R3.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Opozičné hnutie Sme rodina vyzvalo ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby venoval väčšiu prioritu výstavbe úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel vylúčeným uchádzačom o tender a nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), aby ich zaradila späť do procesu užšej súťaže a opätovne vyhodnotila ich ponuku. Hnutie tvrdí, že potvrdenie protiprávneho stavu je znepokojivé.



"Ako predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj som nedávno navštívil predstaviteľov územnej samosprávy okresov Tvrdošín a Námestovo, ktorí mi zhodne potvrdili veľkú nespokojnosť ohľadne neustáleho predkladania odhadov ukončenia procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy na tento úsek," skonštatoval predseda hnutia Boris Kollár.



Obyvatelia Oravy boli podľa neho v posledných mesiacoch ubezpečovaní zo strany Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, že sa čoskoro začne stavať uvedený úsek rýchlostnej cesty R3. Upozornil, že napriek tomu súčasný stav hovorí o uznaní námietok uchádzačov zo strany ÚVO proti vylúčeniu zo súťaže a zároveň o opätovnom odklade podpisu zmluvy o dielo.



Stanovisko ÚVO podľa vedúceho pracovnej skupiny hnutia pre dopravu a výstavbu Miloša Svrčeka konštatuje, že NDS svojím postupom porušila princíp transparentnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež princíp hospodárnosti a efektívnosti. "Nie je možné akceptovať, aby NDS nepostupovala transparentným spôsobom v rámci preskúmavania vysvetlení ponúk uchádzačov k identifikovaným nezrovnalostiam v rámci akejkoľvek súťaže vo verejnom obstarávaní," zdôraznil Svrček.



Kollár zároveň vyzval ministra dopravy, aby v rámci činnosti a postupu kontrolovaného subjektu vykonal opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu. Ako člena vlády SR zodpovedného za riadenie rezortu dopravy ho súčasne požiadal o vysvetlenie, kto je zodpovedný za uvedený stav. Pri tomto úseku to totiž podľa neho nie je prvýkrát, čo sa oddialil termín podpisu zmluvy o dielo. Hnutie tvrdí, že je nemysliteľné, aby pochybením kompetentných orgánov nebola zabezpečená dopravná dostupnosť v kritických regiónoch Slovenska prostredníctvom efektívnej a udržateľnej infraštruktúry.



NDS v reakcii pre TASR uviedla, že bude postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia ÚVO. Zaradí teda vylúčených uchádzačov do súťaže a vyhodnotí ponuky v lehote 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.



"Ďalší postup a ukončenie verejného obstarávania závisí od konania účastníkov súťaže v samotnom poskytovaní súčinnosti verejnému obstarávateľovi a uplatňovaní revíznych postupov voči výsledku," skonštatovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Zároveň zdôraznila, že NDS bola pripravená ukončiť verejné obstarávanie po otvorení cenových ponúk v septembri 2018, avšak konanie uchádzačov v procese vysvetľovania predložených ponúk spôsobilo, že doposiaľ proces verejného obstarávania nebol ukončený.



Úsek R3 Tvrdošín - Nižná je dlhý 4,4 kilometra a po dokončení má odľahčiť frekventovanú dopravnú tepnu v Tvrdošíne. Viesť má po ľavom brehu rieky Orava a napájať sa na existujúci obchvat Trstenej. Predpokladaná cena je takmer 75 miliónov eur bez DPH.