Smer-SD nepredloží vlastný návrh zákona o interrupciách

Bratislava 14. augusta (TASR) – Smer-SD do Národnej rady (NR) SR nepredloží vlastný návrh zákona týkajúci sa úprav v oblasti interrupcií. V stredu o tom na sociálnej sieti informoval predseda koaličnej strany Robert Fico.



"Nemožno vylúčiť, že s takýmto návrhom prídu predstavitelia iných strán a vtedy platí zásada, že pri etických otázkach majú poslanci strany Smer-SD voľnosť pri hlasovaní," povedal Fico s dôvetkom, že osobne je proti obmedzeniu práva žien slobodne sa rozhodnúť.



Fico tiež uviedol, že Smer-SD sa chce orientovať na tému rodiny, t. j. motivovať mladých ľudí zakladať si rodiny. Ďalej sa chce zaoberať možnosťou doplnenia Ústavy SR o vetu zo zákona o rodine, že deti si môžu adoptovať len manželia. Tretia téma sa týka nájdenia právneho spôsobu vyriešenia zákazu svadieb homosexuálov.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v tejto súvislosti v utorok (13. 8.) uviedla, že právna úprava v otázke interrupcií je podľa jej názoru dostatočná. Zlepšiť by sa podľa nej mala oblasť prevencie. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová doplnila, že podpora žien by sa nemala vykonávať cez príkazy alebo zákazy.



Premiér a podpredseda vládneho Smeru-SD Peter Pellegrini rovnako v utorok povedal, že súčasná legislatíva týkajúca sa potratov je podľa neho dostačujúca. Dodal tiež, že táto téma by sa nemala iniciatívne otvárať, keďže ide skôr o politickú aktivitu.



Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravuje SNS. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.