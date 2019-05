Smer-SD: NRSR umožnila Kiskovi vybrať ďalších sudcov, on politikárči

Kiska mal plné ústa vzletných slov o tom, ako je potrebné čo najskôr sfunkčniť ÚS. NR SR mu svojimi voľbami umožnila vybrať ďalších sudcov, ale on uprednostňuje politikárčenie, hovorí Mažgút.

Bratislava 22. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR podľa Smeru-SD umožnila svojimi voľbami prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi vybrať ďalších sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, on však uprednostňuje politikárčenie a vlastné ambície pred záujmami krajiny. V reakcii na Kiskove slová, že vymenuje ústavných sudcov, až keď bude mať potrebný počet kandidátov, to uviedol vedúci tlačového oddelenia Smeru-SD Ján Mažgút.



"Prezident Kiska mal plné ústa vzletných slov o tom, ako je potrebné čo najskôr sfunkčniť Ústavný súd. NR SR mu svojimi voľbami umožnila vybrať ďalších sudcov, ale on uprednostňuje politikárčenie a vlastné ambície pred záujmami tejto krajiny," povedal Mažgút. Kiska, naopak, poslancov kritizuje za to, že si podľa neho opakovane neplnia svoju ústavnú povinnosť a nevolia potrebný počet kandidátov.



Napriek tomu, že koalícia hovorila o snahe zvoliť čo najviac kandidátov, podarilo sa vybrať len štyroch. V utorkovej (21. 5.) voľbe zvolili poslanci Pavla Boroňa, Mareka Tomašoviča a Martina Vernarského, v stredu k nim pridali Patrika Palšu. Vyberali z 24 uchádzačov. Bude preto ďalšia voľba.



Na Ústavnom súde SR sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Pôvodne z ôsmich zvolených kandidátov prezident SR Andrej Kiska vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.