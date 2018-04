Smer-SD: Snem by mal zlepšiť fungovanie strany

Pracovný snem má zmenou stanov zrušiť užšie vedenie a ponechať okrem snemu iba predsedníctvo. To má byť zúžené pokiaľ ide o počet členov, ale majú mu zostať právomoci.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vládny Smer-SD by mal po štvrtkovom (26.4.) sneme v Častej - Papierničke fungovať lepšie. Očakáva to predseda strany Robert Fico, podľa ktorého tomu má napomôcť "pomerne razantná zmena stanov".



Pracovný snem má zmenou stanov zrušiť užšie vedenie a ponechať okrem snemu iba predsedníctvo. To má byť zúžené pokiaľ ide o počet členov, ale majú mu zostať právomoci. "Cieľom pracovného snemu je výrazné zefektívnenie činnosti strany Smer-SD. Zefektívnime komunikáciu, ale budeme aj podstatne aktívnejší v našich štruktúrach v mestách, obciach, okresoch a krajoch," povedal Fico.



Viacerí predstavitelia Smeru-SD pred pondelkovým rokovaním užšieho vedenia strany hovorili, že snem sa nebude zaoberať otázkou výmeny Roberta Fica na poste predsedu strany. Poslanec Smeru-SD a exminister kultúry Marek Maďarič pred pár dňami povedal, že situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Fico obhajovať predsednícky post, alebo nie.



Snem bude mať strana vo štvrtok v účelovom zariadení Národnej rady (NR) SR v Častej - Papierničke. Predseda Smeru-SD Fico nedávno snem avizoval a hovoril, že na ňom bude strana riešiť aj nový štýl riadenia.