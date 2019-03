SNS v nedeľu vyzvala premiéra Petra Pellegriniho, aby čo najskôr navrhol v mene Smeru-SD nového ministra financií a aby súčasný minister Peter Kažimír zaujal post guvernéra Národnej banky Slovenska.

Bratislava 3. marca (TASR) - Smer-SD vidí priestor na diskusiu za koaličným stolom. Reagoval tak na nedeľné vyjadrenie šéfa parlamentu Andreja Danka.



"Určite si nebudeme s koaličným partnerom posielať odkazy cez médiá. Priestor na diskusiu vidíme za jedným koaličným stolom," povedal pre TASR hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.



SNS v nedeľu vyzvala predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby čo najskôr navrhol v mene Smeru-SD nového ministra financií a aby súčasný minister Peter Kažimír (Smer-SD) zaujal post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). "Politická dohoda znela, že Peter Kažimír sa nebude priamo zúčastňovať na zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2020. SNS to vníma ako porušenie koaličnej dohody," vyhlásil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. "Ak by sme vedeli, čo sa bude diať, nemohli by sme súhlasiť s predčasnou voľbou guvernéra NBS," poznamenal Danko.



Národniari zároveň kritizujú svojho koaličného partnera Smer-SD, že mediálne komunikuje záležitosti, ktoré neboli predtým v koalícii prerokované a neplní dohodu o znižovaní dane z príjmu.