Smer žiada, aby sa zabránilo úniku informácií z vyšetrovania vraždy

Strana Smer-SD sa ohradzuje proti cielenej diskreditácii vybraných osôb, ako aj organizovanej kampani niektorých médií, ktoré sa na nej podieľajú.

Bratislava 24. januára (TASR) - Smer–SD vyzýva všetkých kompetentných, zodpovedných za zložky podieľajúce sa na vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy, aby bezodkladne prijali rázne opatrenia na zabránenie akýmkoľvek únikom informácií – či už pravdivých, alebo nepravdivých – zo živého spisu a zabránili tak "bezprecedentnému možnému mareniu vyšetrovania tohto ohavného činu". Píše sa to v stanovisku strany, ktoré TASR poskytol vedúci jej tlačového oddelenia Ján Mažgút.



Strana Smer-SD sa ohradzuje proti cielenej diskreditácii vybraných osôb, ako aj organizovanej kampani niektorých médií, ktoré sa na nej podieľajú. "Zverejňovať niečiu osobnú komunikáciu – či už pravdivú, alebo nepravdivú, ktorá neobsahuje žiadne informácie o páchaní trestného činu či nabádaní k nemu, nie je verejným záujmom, ale, naopak, je porušením jedného z ústavných práv každého občana Slovenskej republiky," tvrdí Smer-SD.



Úniky informácií môžu podľa Smeru-SD napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia spravodlivosti, a preto by orgány činné v trestnom konaní mali zodpovedne a vážne pristúpiť aj k vyšetrovaniu týchto podozrení a čo najskôr identifikovať osoby, ktoré informácie zo spisu vynášajú. "Ak neboli dané tieto údaje advokátovi poškodeného, ale novinárom, je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa," tvrdí Smer-SD, podľa ktorého musí byť v záujme všetkých, a hlavne orgánov činných v trestnom konaní, sa namiesto bulvárnych senzácií čo najskôr dozvedieť pravdu o vražde dvoch mladých ľudí a jej páchateľoch.



Smer-SD upozorňuje, že bývalý politik OĽaNO-NOVA a v súčasnosti právny zástupca poškodených rodičov, ktorý s podozrivou A. Zs. sám komunikoval, má prístup k spisom. "Aj vzhľadom na to by si mala verejnosť odpovedať na otázku, komu a na aké ciele má takéto vynášanie súkromnej komunikácie poslúžiť," konštatuje strana.



Žiada prokuratúru, policajného prezidenta a ďalších zodpovedných za prijatie opatrení vrátane trestného stíhania, aby sa ďalšie informácie o vyšetrovaní dostali na verejnosť len oficiálnou cestou a v rozsahu, ktorý uznajú za potrebný vyšetrovatelia, dozorujúci prokurátori a príslušné orgány.



Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) bol jedným z politikov, ktorí komunikovali s obvinenou Alenou Zs. Glváč pred médiami vyhlásil, že komunikáciu s Alenou Zs. koordinoval s Vojenským spravodajstvom, ako aj s generálnym prokurátorom.