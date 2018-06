SMK bude o voľbe prezidenta SR rokovať na septembrovom kongrese

SMK vo vyhlásení odmieta ad hoc sociálne opatrenia v podobe sociálnych balíčkov a návrhy Smeru-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku pokladá za neseriózne.

Bratislava 23. júna (TASR) – Strana maďarskej komunity (SMK) bude o otázkach súvisiacich s voľbou prezidenta republiky, respektíve s kandidátom strany, rozhodovať 29. septembra na republikovom kongrese v Dunajskej Strede. Uvádza sa to vo vyhlásení Republikovej rady (RR) SMK, ktoré médiám poskytla tlačová tajomníčka strany Helena Fialová.



„RR SMK považuje za svoju výraznú úlohu roku 2018 zabezpečiť také miestne zastupovanie záujmov v jesenných komunálnych voľbách, ktoré budú mať prioritne na zreteli zachovanie maďarských komunít," píše sa vo vyhlásení.



Strana v ňom tiež upozorňuje slovenskú vládu na jej zodpovednosť „za vzniknuté nepriaznivé výrobné podmienky a vzťahy v agropotravinárskom sektore," pričom vláda podľa SMK nemôže naďalej ignorovať oprávnené požiadavky farmárov a výrobcov, bojujúcich už aj za pôdu a za vlastné živobytie.



Vláda by podľa vyhlásenia mala zabezpečiť televízne vysielanie v menšinovom jazyku v rozsahu zodpovedajúcom pomerom národností a zodpovedne riešiť problémy okolo novozriadených ambulantných pohotovostných služieb.



SMK vo vyhlásení odmieta ad hoc sociálne opatrenia v podobe sociálnych balíčkov a návrhy Smeru-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku pokladá za neseriózne. „Takéto závažné rozhodnutie nepovažujeme za správne prijať vzájomným licitovaním a zneužiť iba na získavanie voličov," tvrdí RR. Pre zlepšenie stavu školstva je podľa nej podstatné, aby boli výrazne zvýšené učiteľské platy, a aby sa zlepšil postoj spoločenstva k učiteľom, na čo teraz nie je ochota.