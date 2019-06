SMK je otvorená spolupráci s Mostom-Híd

Bývalý podpredseda a spoluzakladateľ Mosta-Híd Zsolt Simon, ktorý založil neparlamentné Maďarské fórum a stal sa jeho predsedom, je pri spolupráci opatrnejší.

Bratislava 22. júna (TASR) - Mimoparlamentná Strana maďarskej komunity je otvorená spolupráci. O možnostiach bude hovoriť na budúcotýždňovom rokovaní Republikovej rady. Uviedla to v reakcii na vyjadrenie parlamentného Mosta-Híd, ktorý chce rokovať o spolupráci najmä s neparlamentnými stranami.



Subjektom, s ktorými sa vie dohodnúť, ponúkol Most-Híd miesta na kandidačnej listine do budúcoročných parlamentných volieb. Spoluprácu ponúka tým stranám, ktoré zdieľajú jej hodnoty. V nasledujúcich týždňoch chce Most-Híd rokovať najmä s mimoparlamentnými stranami a združeniami v prospech posilnenia ponuky pre regióny a národnostné menšiny.



Bývalý podpredseda a spoluzakladateľ Mosta-Híd Zsolt Simon, ktorý založil neparlamentné Maďarské fórum a stal sa jeho predsedom, je pri spolupráci opatrnejší. Zdôrazňuje, že jeho strana nezdieľa hodnoty Mosta-Híd, ktoré spočívajú v spolupráci so Smerom-SD a SNS.



"Pre stranu Maďarské fórum nie je prijateľná ponuka typu, že môžete ísť na našu kandidátku, keď súhlasíte s našimi hodnotami. Maďarské fórum vzniklo pre to, aby občania maďarskej národnosti mali alternatívu voľby, kde ich hlas neskončí v koalícii so Smerom a SNS. Toto je vylučujúca podmienka zo strany Mosta, pre našu spoluprácu," uviedol Simon s tým, že Most-Híd sa usiluje o svoju záchranu.