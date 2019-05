Smolíková si vie predstaviť, že platy učiteľov budú ešte vyššie

Podľa novely by sa mali zvýšiť platy pedagógom regionálneho školstva o 9,5 percenta a pedagógom na vysokých školách o 8,7 percenta.

Bratislava 22. mája (TASR) - Podpredsedníčka SNS Eva Smolíková ocenila zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov, ktoré by sa mali zvýšiť od septembra. Novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce z dielne poslancov SNS posunulo v utorok (21. 5.) plénum do druhého čítania. Smolíková doplnila, že si vie predstaviť ešte vyššie platy učiteľov, zatiaľ sa podľa nej podarilo vyrokovať tento posun.



"Naši učitelia potrebujú ocenenie, nielen morálne, ktorého sa im nie vždy dostáva, ale treba ich oceniť aj finančne. Vieme si predstaviť, že tie platy by mohli byť aj vyššie, ale zatiaľ v tomto čase sa podarilo tieto veci dotiahnuť do konca," uviedla Smolíková. Doplnila tiež, že počas volebného obdobia od roku 2016 sa podarilo postupne vyrokovať celoplošné zvyšovanie platov. "V roku 2020 pri skončení vládnutia tejto vlády budú mať všetci učitelia zvýšené svoje platy o 33 percent," pripomenula.



Podľa novely by sa mali zvýšiť platy pedagógom regionálneho školstva o 9,5 percenta a pedagógom na vysokých školách o 8,7 percenta. "V nadväznosti na navrhované zmeny sa súčasne mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. O 0,25 percenta pre 1 - 8 rokov započítanej praxe, o 0,5 percenta od 9 do 40 rokov započítanej praxe," vysvetlila Smolíková.