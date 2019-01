Smolková: Misia výboru CONT z EP na Slovensku dostala všetky odpovede

Poslankyňa vyjadrila ľútosť, že jej kolegovia z EP v záverečnej správe použili veľmi subjektívne hodnotenie. Podľa jej slov nie je pravda, že by členov misie niekto nechcel informovať.

Brusel 29. januára (TASR) - Nie je pravda, že poslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) počas svojej kontrolnej decembrovej misie na Slovensku nedostali odpovede, na ktoré sa pýtali. Uviedla to slovenská europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) v súvislosti s utorňajším schválením správy tohto výboru o misii na Slovensku.



Smolková, ktorá je šéfkou slovenskej delegácie socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente (EP), v rozhovore pre TASR pripomenula, že sa v decembri zámerne nanominovala ako pozorovateľka do misie CONT, ktorá mala za cieľ preskúmať situáciu malých farmárov po upozorneniach, že sú vystavovaní diskriminácii, krádežiam pôdy a násiliu.



Poslankyňa vyjadrila ľútosť, že jej kolegovia z EP v záverečnej správe použili veľmi subjektívne hodnotenie. Podľa jej slov nie je pravda, že by členov misie niekto nechcel informovať.



"V posledný deň sme v Bratislave mali stretnutie so štyrmi špeciálnymi prokurátormi, ktorí hovorili, že prípady z východného Slovenska, vrátane fyzických útokov, sa vyšetrujú. Uistili nás, že nič nie je zametené pod koberec, ale že nie je to možné vyšetriť zo dňa na deň," opísala situáciu.



Smolková upozornila, že český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý predstavil závery decembrovej návštevy delegácie výboru CONT zameranej na kontrolu čerpania eurofondov v agrosektore, to všetko vie, lebo to tiež počul.



"Ja som po tej misii na Slovensku mala dobrý pocit, že sme dostali všetky vysvetlenia a upozornenie, že sa všetko nedá naraz. Mnoho vecí sa urobilo pre nápravu, netvrdím, že nie sú chyby, tak ako v každom členskom štáte," dodala Smolková.



Upozornila tiež, že predstavitelia úradov SR mali záujem o názor europoslancov, hovorili o možných zlepšeniach, o tom, čo chcú urobiť, aby celý proces prideľovania finančných príspevkov v agrosektore bol transparentný a aby bola dôslednejšia aj kontrola. "Nebránili sa našim názorom ani žiadnym inováciám, prístupu a kontrolám. Nemala som ten pocit, že by nám niekto niečo nechcel vysvetliť, dovysvetliť či povedať. Na čo sme sa pýtali, na to sme dostali odpovede," zdôraznila Smolková.



Jej stranícka kolegyňa Monika Beňová (Smer-SD) považuje za nekorektné, že niektorí slovenskí poslanci "z opozičných strán" si v europarlamente na medializovaných prípadoch farmárov z východného Slovenska robia individuálnu agendu.



"Každý jeden prípad treba riešiť individuálne, preskúmať, ako to prebiehalo," povedala s odkazom na prípady na východe Slovenska.



Beňová tvrdí, že slovenskí europoslanci by mali hľadať skôr nejaké spoločné riešenie pre to, akým spôsobom bude upravená poľnohospodárska politika v rámci celej EÚ.



"Len tak vyťahovať niektoré prípady - tu nechcem spochybniť, že by nedošlo k nejakým škodám a nespravodlivosti - nie je riešením. To musia riešiť národné orgány. Pre nás v Európskom parlamente je riešenie hľadať silnú spoločnú možnosť, ako ochrániť poľnohospodársku politiku pred takýmito konaniami zo strany členských štátov, ale aj pred tým, ako je využívaná štátna pomoc v niektorých krajinách, a tým pádom sa konkurencieschopnosť našej krajiny znižuje," uviedla.



Beňová upozornila, že v rámci prebiehajúcich debát o podobe spoločnej európskej agropolitiky po roku 2020 treba nastaviť pravidlá, ktoré budú jednotné pre všetky členské štáty. "Treba jasne zadefinovať, že nie nejaký členský štát bude rozhodovať o tom, kto dostane príspevok a kto nie, ale že ten príspevok bude vynútiteľný po splnení konkrétnych kritérií. Keďže tomu teraz tak nie je, tak môže dochádzať k veciam, o ktorých teraz diskutujeme aj na Slovensku," dodala Beňová.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)