Smrť M. R. Štefánika bola ako dopad meteoru na zem, tvrdí historik

Bratislava 4. mája (TASR) – Tragická smrť Milana Rastislava Štefánika akoby symbolizovala dopad meteoru na zem. Uviedol to historik z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Roman Holec. Informuje o tom UK na svojom webe.



Štefánik bol podľa historika nielen vedec, cestovateľ, zberateľ, vojak, letec, politik a diplomat, ale aj užívateľ života a jeho krás, či už ženských, exotických alebo kultúrnych. Podľa neho sa táto osobnosť slovenskej histórie neuspokojila s priemerom, ale Štefánik sa snažil o maximum, čo sa mu vďaka jeho pracovitosti a cieľavedomosti aj podarilo.



"Už pred svetovou vojnou prežil a dosiahol viac ako dosť. Predovšetkým však seba i iných presvedčil, že dokázať sa dá všetko, ak človek kráča za svojím cieľom. Hviezdne roky mu priniesla svetová vojna, ktorá ho vyšvihla do vysokej politiky a do rozhodovania o osudoch vojakov, krajín a národov," priblížil Holec. Podľa neho Štefánik pomáhal poraziť cisárske Nemecko, rozbíjal habsburskú monarchiu, bojoval proti nastupujúcemu boľševizmu a spoluvytváral na zelenej lúke štát, na pleciach ktorého stojí i súčasná SR.



Holec poznamenal, že Štefánikova tragická smrť akoby symbolizovala dopad meteoru na zem. Ako uviedol, táto osobnosť slovenskej histórie zanechala po sebe "kráter nevídaných rozmerov a dedičstvo, s ktorým sa vyrovnávame až doteraz". Zároveň doplnil, že jeho smrť prišla nečakane skoro.