VIDEO: Pochodu za zavraždeného novinára sa zúčastnili stovky ľudí

Pred hlavnú bránu Úradu vlády SR ukladali ľudia kahance a zapaľovali ďalšie sviečky. Pochod sa niesol v pokojnej atmosfére.

Bratislava 28. februára (TASR) – Stovky ľudí sa v stredu podvečer zúčastnili v centre Bratislavy smútočného pochodu za investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorí boli zavraždení. Ľudia sa stretli o 17.00 h na Námestí SNP, odkiaľ neskôr kráčali s kahancami so sviečkami, transparentmi či fotografiami novinára a jeho priateľky až k Úradu vlády SR.



Pred hlavnú bránu Úradu vlády SR ukladali ľudia kahance a zapaľovali ďalšie sviečky. Pochod sa niesol v pokojnej atmosfére. Iniciátorom podujatia bolo opozičné hnutie OĽaNO. Zúčastnilo sa ho aj viacero ďalších opozičných politikov. Tí spoločne žiadajú predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby v súvislosti s vraždou novinára Kuciaka a jeho priateľky najneskôr do utorka (6.3.) zabezpečil odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Premiéra zároveň vyzvali, aby prestal koordinovať vyšetrovanie tejto vraždy a ponechal ho v rukách orgánov činných v trestnom konaní.







Fico vo svojej reakcii uviedol, že smrť dvoch ľudí sa pre opozíciu stala obyčajným politickým nástrojom, ktorým chce vyhnať ľudí do ulíc a získať moc. Ako podotkol, nie je totiž schopná to dosiahnuť v slobodných demokratických parlamentných voľbách. Premiér uistil, že jeho samotného a jeho vládu na rozdiel od opozície zaujíma objasnenie trestného činu vraždy.



Smútočný pochod za Kuciaka a jeho priateľku bude aj v piatok (2.3.). Organizujú ho občania, medzi ktorými sú novinári i aktivisti. Pochod začína o 17.00 h na Hviezdoslavovom námestí a povedie na Námestie slobody. Očakáva sa ňom účasť niekoľko tisíc ľudí.



Polícia v nedeľu (25.2.) našla v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta telá investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Policajný prezident Tibor Gašpar v pondelok (26.2.) informoval, že pravdepodobnou príčinou ich smrti boli strelné poranenia hrudníka a hlavy. Podľa šéfa polície šlo zrejme o dvojnásobnú úkladnú vraždu, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára.



Za protestom na pamiatku J. Kuciaka v Banskej Bystrici nestoja žiadni politici

Organizátori z banskobystrickej občianskej platformy Nie v našom meste sa pridávajú k bratislavskému pochodu a v piatok (2.3.) o 17.00 h na Námestí SNP v Banskej Bystrici organizujú protest Nechceme späť 90-te! Je to zhromaždenie na pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. TASR o tom v stredu informovala Martina Strmeňová, koordinátorka platformy Nie v našom meste.



Aktivisti zdôrazňujú, že na organizovaní zhromaždenia sa nepodieľajú žiadni politici či politické strany. Podľa Strmeňovej žiadajú nielen rýchle vyšetrenie vraždy novinára a jeho priateľky, ale tiež vyšetrenie káuz Mariána Kočnera a Ladislava Bašternáka.



"To, že investigatívny novinár aj s jeho partnerkou boli zavraždení, je niečo, pri čom nedokážeme ostať ticho. Nedokážeme ostať ticho ako občania, ako novinári, ako ľudia aktívni v treťom sektore, ako ľudia, ktorí majú radi Slovensko a veria, že Slovensko má na to, aby bolo dobrou poctivou krajinou, kde sa takéto veci nedejú," tlmočila Strmeňová slová novinára Petra Nagyho, ktorý stojí za bratislavským pochodom.