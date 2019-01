OBRAZOM: Sneh v roku 1987 ochromil Bratislavu. Zopakuje sa kalamita?

Zima v roku 1987 nám nadelila mohutnú snehovú kalamitu. Foto: TASR

Ľudia odhŕňajú sneh blízko Michalskej brány. Aj takto vyzerala zima v roku 1987. Foto: TASR

Tohoročná zima je miernejšia

Snehová nádielka v Oščadnici, 5. januára 2019. Fotografiu poslal čitateľ Radoslav O. Foto: Teraz.sk

Na snímke snežný pluh na horskom priechode Pezinská Baba 5. januára 2019 počas silného sneženia. Foto: TASR/Michal Svítok

Posledný raz padli tridsiatky

Haldy snehu znemožnili prejazdnosť na nejednej bratislavskej ulici. 12.01.1987 Foto: Archív TASR

Bude snežiť – ako v Taliansku!

Husté sneženie potrápilo vodičov a cestárov v Bratislave vo štvrtok 17. januára 2013. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. januára (TASR) - Snehová nádielka, ktorá v týchto dňoch komplikuje život na mnohých miestach Slovenska, pripomenula pamätníkom kalamitu z roku 1987, ktorá sa takisto odohrávala v prvej polovici januára a celkom ochromila dopravu v Bratislave i v jej okolí.povedal pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.Ulice, chodníky, koľajnice aj zaparkované autá boli v pondelok 12. januára ráno zaviate takým množstvom snehu, na ktorý nestačili pluhy ani lopaty. Mnohí ľudia v Bratislave sa nemohli dostať do práce, či do škôl, a tak sa napokon vybrali do mesta pešo. V nevykurovaných vlakoch, ktoré uviazli na zaviatych tratiach, mrzli celé hodiny stovky či tisícky cestujúcich.V súčasnosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav na víkendové dni výstrahu pred mrazmi a snežením s možnosťou tvorby závejov a snehových jazykov. V niektorých oblastiach východného Slovenska platila ešte 11. januára dopoludnia výstraha 2. stupňa. Mimoriadna situácia bola aj v niektorých obciach a mestách na severe Slovenska.Kým na bratislavskej Kolibe pri snežení klesla 11. januára o 9. hodine teplota na – 2 stupne, v niektorých oblastiach Slovenska boli silnejšie mrazy, napríklad v Dudinciach namerali podľa SHMÚ na – 14,7 stupňa, v Lučenci bolo – 13,4 a v Dolných Plachtinciach – 13 stupňov. V porovnaní s rokom 1987 však nejde o žiadne mimoriadne situácie.Počasie na začiatku roka pritom vôbec nenasvedčovalo, že nastane takýto dramatický vývoj.pripomenul Matejovič. Po 6. januári sa však začala meniť cirkulácia a do karpatskej oblasti začal prenikať veľmi studený vzduch, ktorý sa zhromažďoval na severe Európy a Ruska. Práve stret tohto arktického vzduchu s teplejším prúdením z oblasti Stredomoria bol príčinou mimoriadne výdatného sneženia.vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič.Práve zimy 1984/85 a 1986/87, kedy bola aj spomínaná kalamita, zapísali sa do histórie ako mimoriadne studené, resp. chladnejšie oproti dlhodobému priemeru v Bratislave z rokov 1901 – 2000. Zápornú teplotnú odchýlku mala tiež zima 1995/96. Od začiatku 90. rokov 20. storočia však prevládajú zimy s teplotou zodpovedajúcou priemeru, alebo nadpriemerne teplé.Ako pripomína Pavel Matejovič, situácie s výdatným snežením sa vyskytli aj potom. Na Malom Javorníku nad Bratislavou dosiahla napríklad 25. februára 2009 hrúbka snehovej pokrývky až 107 cm, čím bol prekonaný rekord v oblasti Malých Karpát.Na sneh bola bohatá zima 2012/13, keď spadlo asi 120 až 190 % zrážok oproti priemeru, pričom išlo z veľkej časti o zrážky snehové. Na bratislavskej Kolibe napadlo 30. januára 2015 až 34 cm nového snehu a výška pokrývky dosiahla 52 cm.dodal klimatológ Pavel Matejovič.