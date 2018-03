Snehové správy: Okúste čaro svahov ešte pred Veľkou nocou

Nízke Tatry

Donovaly 35 – 50 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré

Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré Vysoké Tatry

Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 70 - 80 cm veľmi dobré



Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy

Malinô Brdo 40 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 70 cm veľmi dobré



Kremnické a Štiavnické vrchy

Skalka aréna 70 - 90 cm veľmi dobré



Veporské a Stolické vrchy

Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky, Pohronský Inovec

Kohútka 30 - 50 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce

SNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 40 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré

Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré



Východné Slovensko

Jahodná 30 - 60 cm veľmi dobré



Alpské strediská

Rakúsko

Göstling - Hochkar 110 - 130 cm veľmi dobré

Hinterstoder 40 – 180 cm dobré

Hintertux 50 – 340 cm veľmi dobré

Höchfuegen 100 - 180 cm veľmi dobré

Ischgl 50 – 150 cm veľmi dobré

Kaunertal 470 – 555 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 80 – 145 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 140 – 295 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 200 – 250 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 0 - 540 cm dobré

Sölden 20 – 335 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 40 - 220 cm veľmi dobré

Stuhleck 40 - 100 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 120 - 370 cm veľmi dobré

Stubai 100 – 400 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 140 – 295 cm dobré



Švajčiarsko

Arosa 95 - 280 cm dobré

Davos Klosters 115 – 250 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 130 – 385 cm dobré

Saas-Fee 110 - 460 cm dobré



Francúzsko

Les Trois Vallées 260 - 345 cm dobré

Tignes 240 - 385 cm dobré

Val d'Isére 0 - 380 cm dobré



Taliansko

Adamello - Tonale 60 - 250 cm veľmi dobré

Alta Badia 50 - 180 cm dobré

Bormio 45 - 145 cm dobré

Livigno 90 - 120 cm dobré

Three Peaks Dolomites 30 - 150 cm dobré

Bratislava 26. marca (TASR) - Po víkende zostalo v prevádzke 15 lyžiarskych stredísk. Od štvrtka sa začne tento počet zvyšovať, počas veľkonočných sviatkov ohlásilo prevádzku okolo 30 stredísk. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré.V Alpách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy, situácia je stabilná. V severných Dolomitoch hlási Alta Badia 50 až 180 cm, Cortina d'Ampezzo 40 až 110 cm, Marmolada – Arabba do 280 cm, Gröden 50 až 130 cm.