Na svahoch čakajú na návštevníkov v sobotu viaceré podujatia

Lyžiarske podmienky







Nízke Tatry







Čachovo - Selce 60 - 70 cm veľmi dobré



Donovaly 70 - 100 cm veľmi dobré



Chopok juh 30 - 100 cm veľmi dobré



Chopok sever 40 - 80 cm dobré



Krpáčovo 50 - 70 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 100 - 110 cm veľmi dobré



Závažná Poruba 60 - 80 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30 - 70 cm veľmi dobré



Polomka - Bučník 60 - 70 cm veľmi dobré



Telgárt 70 - 80 cm veľmi dobré



Tále 60 - 70 cm veľmi dobré



Čertovica 60 - 90 cm veľmi dobré



Čertovica - STIV 50 - 80 cm veľmi dobré



Čierny Balog 20 - 30 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 60 - 70 cm veľmi dobré



Šachtičky 65 - 90 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 - 70 cm veľmi dobré











Vysoké Tatry







Dolný Smokovec - Pod Lesom 40 - 50 cm veľmi dobré



Kubašok - Sp. Bystré 40 - 50 cm veľmi dobré



Podbanské 50 - 80 cm veľmi dobré



Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 80 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 - 80 cm veľmi dobré



Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 70 - 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60 - 70 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 40 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče - Spálená 120 - 150 cm veľmi dobré



Žiar - Dolinky 80 - 100 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 120 cm veľmi dobré











Belianske Tatry/ Ždiar







Bachledka Ski and Sun 100 - 150 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 60 - 90 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 120 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 80 - 100 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 110 - 130 cm veľmi dobré











Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 70 - 90 cm veľmi dobré



Vrátna 50 -220 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 70 -100 cm veľmi dobré



winter park Martinky 120 cm veľmi dobré



Snowland - Valčianska dolina 100 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 70 - 80 cm veľmi dobré



Športcentrum Lučivná 30 - 60 cm veľmi dobré



Skicentrum Kľačno 20 - 40 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko







Čičmany 50 - 90 cm veľmi dobré



Krahule 80 cm veľmi dobré



Králiky 55 - 85 cm veľmi dobré



Skalka arena 120 -140 cm veľmi dobré



Skicentrum Tajov 15 - 20 cm veľmi dobré



Salamandra Resort 70 - 80 cm veľmi dobré



Kokava - línia 55 - 65 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 40 cm veľmi dobré



Košútka - Hriňová 40 cm veľmi dobré



Ski Royal Látky 20 - 30 cm veľmi dobré



Ski Zbojská 25 - 40 cm veľmi dobré



Drozdovo 30 - 50 cm veľmi dobré











Západné Slovensko/Javorníky







Bezovec 10 - 45 cm veľmi dobré



Pezinská Baba 15 - 40 cm dobré



Zochova chata 15 - 40 cm dobré



Stará Myjava 70 - 95 cm veľmi dobré



Čertov - Lazy pod Makytou 50 - 70 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 60 -100 cm veľmi dobré



Kohútka 60 - 80 cm veľmi dobré



Makov 60 - 80 cm veľmi dobré



Kálnica 25 - 35 cm veľmi dobré



Podjavorník 60 - 80 cm veľmi dobré



Ráztoka - Horná Maríková 60 - 70 cm veľmi dobré











Orava a Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 110 -145 cm veľmi dobré



SnowSun Vadičov 50 - 60 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 100 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 120 -180 cm veľmi dobré



Krušetnica 70 -100 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 90 - 120 cm veľmi dobré



Brezovica 120 -140 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 100 -120 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 80 cm veľmi dobré



Vitanová 85 - 100 cm veľmi dobré



Oravský Podzámok 55 cm veľmi dobré











Východné Slovensko







Vyšné Ružbachy 85 -100 cm veľmi dobré



Litmanová 90 cm veľmi dobré



Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré



Jahodná 50 - 80 cm veľmi dobré



Poráč-Brodok 30 cm veľmi dobré



Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré



Gugel - Mlynky 50 - 70 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 40 - 60 cm veľmi dobré



Nižná Polianka 40 - 60 cm veľmi dobré



Drienica 30 - 40 cm veľmi dobré



Fričkovce 15 - 35 cm veľmi dobré



Ski Lysá 15 - 50 cm veľmi dobré















Alpské strediská







V alpskom regióne sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. Snehová vrstva je dostatočná, aj keď za posledný týždeň poklesla. V Dolnom Rakúsku hlási najviac snehu Göstling – Hochkar 3,5 až 4,6 m, v strediskách Annaberg, Oetscher a Semmering sa snehová vrstva pohybuje od 130 do 220 cm. Sneh je prachový alebo hrubý. V najbližších dňoch sa očakávajú o niečo miernejšie teploty, oblačno aj snehové zrážky – intenzívnejšie vo Švajčiarsku a Francúzsku.







Rakúsko







Göstling – Hochkar 350 - 500 cm veľmi dobré



Hinterstoder 80 - 260 cm veľmi dobré



Hintertux 110 - 365 cm veľmi dobré



Höchfuegen 180 – 240 cm veľmi dobré



Ischgl 80 – 160 cm veľmi dobré



Kaunertal 0 - 490 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 90 – 140 cm dobré



Kitzsteinhorn - Maiskogel 100 - 340 cm dobré



Obergurgl - Hochgurgl 140 – 275 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 40 - 450 cm dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 90 - 180 cm veľmi dobré



Soelden 50 - 400 cm dobré



Stuhleck 40 - 130 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 85 - 320 cm dobré



Stubai 100 – 380 cm veľmi dobré



Zell am See – Kaprun 100 – 340 cm dobré











Švajčiarsko







Davos Klosters 100 - 220 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 15 - 200 cm dobré



Saas-Fee 35 - 210 cm dobré



Verbier 75 - 200 cm dobré











Taliansko







Adamello – Tonale 150 - 230 cm veľmi dobré



Bormio 40 - 120 cm dobré



Livigno 70 - 190 cm dobré



Three Peaks Dolomites 15 - 50 cm dobré



Sestriere - Via Lattea 30 - 50 cm dobré











Zdroj: www.holidayinfo.sk



Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenské zjazdovky sú pokryté dostatočnou snehovou pokrývkou podmienky pre zimné športy sú ideálne. Na väčšine svahov dosahuje snehová vrstva výšku 50 až 90 cm v horných hodnotách, asi 30 percent lokalít, hlavne na severe a vo vyšších polohách, hlási meter snehu alebo viac. Od 40 až do 60 cm snehu je vo východoslovenských areáloch Nižná Polianka-Makovica, Levočská dolina a Vernár-Studničky, 55 až 65 cm v Kokave-línii, 50 až 70 cm vo Vyšnej Boci, v Ski Ráztoke a v Čertove v Javorníkoch aj na Mlynkách. Dnes sa očakávajú snehové zrážky. Upravené sú aj technicky nezasnežované svahy. Tento víkend je možné za lyžovačkou vyraziť do minimálne 90 stredísk. Na Skalke prebiehajú bežecké lyžiarske preteky Biela stopa – prevádzku lyžiarskeho strediska to neovplyvní, prevádzkovateľ však odporúča príjazd do areálu po 9.30 h.26. 1., Jasenská dolina, Slovenský pohár predžiakov – 3. kolo26. 1., Lopušná dolina – SVIT, Lopuška Cup, verejné lyžiarske preteky26. 1., Ski Telgárt, Snežné psy Telgárt 2019, vozenie na psích záprahoch, animácie, detská diskotéka26. – 27. 1., Skalka pri Kremnici, 46. ročník Bielej stopy27. 1., winter park Martinky, Slovenský pohár predžiakov – 4. kolo