Snehové správy: Veľkonočná lyžovačka je v plnom prúde

Podujatia



31. 3., Chopok sever – Záhradky, Hero Season Trophy 2018, verejné lyžiarske preteky

31. 3. – 1. 4., Chopok sever a juh, Kraslicou na Chopok, veľkonočný program

1. 4., Štrbské Pleso, Veselá Veľká noc 2018, karneval, preteky v maskách, vystúpenia

1. 4., Bachledova – Deny, cena o Veľkonočné vajíčko, verejné preteky



Nízke Tatry

Donovaly 25 – 40 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré

Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré

Ski Čertovica 60 -115 cm veľmi dobré

Krpáčovo 30 - 50 cm veľmi dobré

Telgárt 40 - 50 cm veľmi dobré

Vyšná Boca 40 - 50 cm veľmi dobré

Závažná Poruba 30 - 50 cm dobré

Tále 40 - 60 cm veľmi dobré



Vysoké a Belianske Tatry

Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré

Bachledova Deny 30 - 50 cm veľmi dobré

Svit-Lopušná dolina 30 cm dobré

Strednica-Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan-Ždiar 30 - 40 cm dobré

Monkova dolina 30 cm dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 70 - 80 cm veľmi dobré

Zuberec-Janovky 50 cm dobré

Žiar-Dolinky 40 - 50 cm veľmi dobré



Veľká, Malá Fatra

Malinô Brdo 30 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 20 - 50 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 40 -150 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 50 - 70 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy

Králiky 65 - 70 cm veľmi dobré



Veporské vrchy

Ski Royal Látky 50 cm veľmi dobré



Javorníky

Kohútka 20 - 40 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce

SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 35 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré

Brezovica 25 - 40 cm veľmi dobré

Krušetnica 20 - 40 cm dobré



Východné Slovensko

Plejsy 50 cm veľmi dobré

Vernár - Studničky 30 - 50 cm veľmi dobré

Mlynky - Gugel 30 - 50 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko

Göstling - Hochkar 110 - 130 cm veľmi dobré

Hinterstoder 30 – 170 cm dobré

Hintertux 50 – 340 cm veľmi dobré

Höchfuegen 110 - 190 cm veľmi dobré

Ischgl 50 – 150 cm veľmi dobré

Kaunertal 450 – 535 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 80 – 145 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 140 – 320 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 110 – 250 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 0 - 560 cm dobré

Sölden 20 – 345 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 25 - 225 cm veľmi dobré

Stuhleck 40 - 100 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 125 - 390 cm veľmi dobré

Stubai 70 – 400 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 140 – 320 cm dobré



Švajčiarsko

Arosa 95 - 280 cm dobré

Davos Klosters 115 – 250 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 130 – 385 cm dobré

Saas-Fee 110 - 460 cm dobré



Francúzsko

Les Trois Vallées 260 - 345 cm dobré

Tignes 240 - 385 cm dobré

Val d'Isére 0 - 380 cm dobré



Taliansko

Adamello - Tonale 60 - 250 cm veľmi dobré

Alta Badia 50 - 180 cm dobré

Bormio 45 - 145 cm dobré

Livigno 90 - 120 cm dobré

Three Peaks Dolomites 30 - 150 cm dobré

Bratislava 31. marca (TASR) - Dnes je v prevádzke do 35 lyžiarskych stredísk. Sezónu ukončili v Jahodnej, v Jasenskej doline aj v Levočskej doline, dnes sa nelyžuje na Skalke a Šachtičkách. Počasie je nepriaznivé, vplyvom dažďa, hlavne na strednom Slovensku, je sneh mokrý, v polohách od 1500 m n.m. padá dážď so snehom. Zároveň je veterno. Snehová vrstva dosahuje hrúbku 20 až 50 cm, nad 50 cm snehu hlási napr. Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Čertovica alebo Roháče-Spálená.Na alpských zjazdovkách sú dobré až velmi dobré lyžiarske podmienky. V Rakúsku je nadalej v prevádzke okolo 160 stredísk.