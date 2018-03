Snehové správy: Vyskúšajte si, aké je lyžovať sa na jar

Podujatia



24. 3., Tatranská Lomnica, Hero Season Trophy 2018, verejné lyžiarske preteky

24. 3., Valčianska dolina, bezplatná lyžovačka s vodným lyžovaním

24. 3., Svit-Lopušná dolina, Pochovávanie lyže

24. 3.-25. 3., Roháče-Spálená, Goralský klobúčik, preteky predžiakov v obrovskom slalome

25. 3., Závažná Poruba, Cena Opaliska – Pohár Liptova, preteky v obrovskom slalome



Nízke Tatry

Donovaly 35 – 50 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré

Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré

Telgárt 50 - 80 cm veľmi dobré

Čierny Balog 10 - 30 cm dobré

Vyšná Boca 40 - 50 cm veľmi dobré

Šachtičky 40 - 60 cm veľmi dobré

Ski - Čertovica 70 - 110 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 40 - 60 cm veľmi dobré

Tále 40 - 60 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry

Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30 cm veľmi dobré



Belianske Tatry

Bachledova DENY 30 - 50 cm veľmi dobré

STRACHAN - Ždiar 50 - 60 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 70 - 80 cm veľmi dobré

Žiar - Dolinky 50 - 60 cm veľmi dobré



Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy

Malinô Brdo 40 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 70 cm veľmi dobré

Jasenská dolina 30 - 50 cm veľmi dobré



Kremnické a Štiavnické vrchy

Krahule 30 - 60 cm veľmi dobré

Skalka aréna 70 - 90 cm veľmi dobré



Veporské a Stolické vrchy

Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky, Pohronský Inovec

Kohútka 30 - 50 cm veľmi dobré

Drozdovo 15 - 40 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce

SNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 40 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré

Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré

Brezovica 25 - 40 cm veľmi dobré

Oravská Lesná 30 - 50 cm veľmi dobré



Východné Slovensko

Levočská dolina 30 - 50 cm veľmi dobré

Jahodná 30 - 60 cm veľmi dobré

Drienica 30 cm dobré

Plejsy 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko

Göstling - Hochkar 110 - 130 cm veľmi dobré

Hinterstoder 40 – 180 cm dobré

Hintertux 50 – 340 cm veľmi dobré

Höchfuegen 100 - 180 cm veľmi dobré

Ischgl 50 – 150 cm veľmi dobré

Kaunertal 475 – 575 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 80 – 145 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 140 – 290 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 110 – 250 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 0 - 550 cm dobré

Sölden 20 – 320 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 40 - 220 cm veľmi dobré

Stuhleck 40 - 100 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 120 - 375 cm veľmi dobré

Stubai 100 – 400 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 140 – 290 cm dobré



Švajčiarsko

Arosa 95 - 280 cm dobré

Davos Klosters 115 – 250 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 155 – 385 cm dobré

Saas-Fee 110 - 460 cm dobré



Francúzsko

Les Trois Vallées 260 - 345 cm dobré

Tignes 240 - 385 cm dobré

Val d'Isére 0 - 380 cm dobré



Taliansko

Adamello - Tonale 60 - 250 cm veľmi dobré

Alta Badia 50 - 180 cm dobré

Bormio 45 - 145 cm dobré

Livigno 90 - 120 cm dobré

Three Peaks Dolomites 30 - 150 cm dobré

Bratislava 23. marca (TASR) - Na jarnú lyžovačku v piatok pozýva 35 lyžiarskych stredísk, cez víkend sa tento počet zvýši na 50. V sobotu (24.3.) bude prevádzka obnovená v Závažnej Porube, v Selciach-Cachove, vo Valčianskej doline, na Látkach, v Strednici-Ždiar, na Králikoch alebo v stredisku Vernár-Studničky.Situácia na zjazdovkách je stabilná. Podklad je vďaka pretrvávajúcim nízkym teplotám premrznutý, podmienky sú dobré až veľmi dobré a snehová vrstva je dostatočná a súvislá. 40 až 60 cm snehu hlási Srdiečko na južnej strane Chopka, Šachtičky a Tále, 30 až 50 cm Donovaly, Vrátna-Paseky, Jasenská dolina, Kubínska hola, Levočská dolina, 50 až 60 cm Ski Zábava – Hruštín a Žiarska dolina. Na Táloch, v Drozdove a v Žiarskej doline sa bude v piatok lyžovať len vo večerných hodinách.Vo viacerých strediskách sú platné znížené ceny skipasov.Situácia je stabilná aj na alpských zjazdovkách. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Aj keď asi 50 menších stredísk v Rakúsku sezónu ukončilo, prevádzka pokračuje v ďalších 160 lyžiarskych lokalitách. V Dolnom a Hornom Rakúsku sa lyžuje v strediskách Göstling – Hochkar, Zauberberg Semmering, Wurzeralm, Hinterstoder, Hochficht aj Dachstein West.