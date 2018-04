Snehové správy: Pridajte sa k tým, ktorí si od zhonu oddýchnu na snehu

Nízke Tatry

Donovaly 25 – 40 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré

Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré

Ski Čertovica 50 -100 cm veľmi dobré

Telgárt 40 - 50 cm veľmi dobré

Vyšná Boca 40 - 50 cm veľmi dobré

Tále 40 - 60 cm veľmi dobré



Vysoké a Belianske Tatry

Štrbské Pleso 60 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré

Bachledova Deny 30 - 50 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 70 - 80 cm veľmi dobré



Veľká, Malá Fatra

Malinô Brdo 30 cm dobré

Vrátna - Paseky 10 - 40 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 40 -150 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 50 - 70 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy

Skalka arena 60 - 90 cm veľmi dobré



Veporské vrchy

Ski Royal Látky 40 cm dobré



Javorníky

Kohútka 20 - 40 cm dobré



Orava a Kysuce

SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 35 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 20 - 40 cm veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 30 cm veľmi dobré



Východné Slovensko

Plejsy 50 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko

Göstling - Hochkar 110 - 130 cm veľmi dobré

Hinterstoder 30 – 170 cm dobré

Hintertux 50 – 340 cm veľmi dobré

Höchfuegen 110 - 190 cm veľmi dobré

Ischgl 50 – 150 cm veľmi dobré

Kaunertal 450 – 535 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 75 – 145 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 140 – 320 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 110 – 250 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 0 - 560 cm dobré

Sölden 20 – 345 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 25 - 225 cm veľmi dobré

Stuhleck 40 - 100 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 125 - 380 cm veľmi dobré

Stubai 70 – 400 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 140 – 325 cm dobré



Švajčiarsko

Arosa 95 - 280 cm dobré

Davos Klosters 115 – 250 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 130 – 385 cm dobré

Saas-Fee 110 - 460 cm dobré



Francúzsko

Les Trois Vallées 260 - 345 cm dobré

Tignes 240 - 385 cm dobré

Val d'Isére 0 - 380 cm dobré



Taliansko

Adamello - Tonale 60 - 250 cm veľmi dobré

Alta Badia 50 - 180 cm dobré

Bormio 45 - 145 cm dobré

Livigno 90 - 120 cm dobré

Three Peaks Dolomites 30 - 150 cm dobré

Bratislava 2. apríla (TASR) - Na veľkonočnú lyžovačku je v pondelok možné vyraziť do 20 stredísk. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, vo vyšších polohách pripadlo päť centimetrov nového snehu, zároveň sa ochladilo. V pondelok je posledný deň lyžiarskej sezóny vo Vyšnej Boci, Telgárte, v Strednici-Ždiar, na Plejsoch aj Malinôm Brde. V utorok (3.4.) bude otvorených takmer 15 stredísk, od stredy (4.4.) ohlásili prevádzku zatiaľ štyri areály – Chopok, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Roháče-Spálená, cez víkend Čertovica.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. V Rakúsku je naďalej v prevádzke okolo 160 stredísk.